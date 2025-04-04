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Общество

За какие нарушения водителей могут опросить на знание ПДД

Глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Байказы Айтикул уулу рассказал активисту Эртаю Искакову, за какие нарушения могут опрашивать водителей на знание ПДД.

Активист выложил у себя на страничке в Instagram ролик, где глава пресс-службы ГУОБДД проверяет его на знание дорожных знаков, после чего и сам ответил на вопросы Эртая Искакова. Затем Байказы Айтикул уулу рассказал, что проверять на знание ПДД таким образом будут не всех. 

«Сейчас специальная группа будет разрабатывать механизмы тестирования водителей на месте их нарушения ПДД. Возможно, опрашивать будут не каждого, а только тех, кто совершил грубое нарушение Правил дорожного движения. В этот список входят выезд на встречную полосу движения, проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение скорости и прочее», — отметил он.

Напомним, что по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишают).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324954/
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