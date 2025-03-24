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Общество

Вводится проверка знаний водителей, нарушивших ПДД, прямо на месте остановки

По поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Об этом на своей странице в Facebook сообщил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов.

По его словам, если водитель не знает ПДД, его водительское удостоверение временно изымается и направляется в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишается).

«Водитель в любое удобное время может прийти в «Унаа», пройти повторное тестирование на знание Правил дорожного движения и сразу же получить свое удостоверение обратно. Если он не сдаст тест, то сможет пересдать позже. Удостоверение возвращается только после успешной сдачи экзамена», — написал Аскат Алагозов.

Он пояснил, что после 90-х годов многие получили водительские удостоверения, даже не изучая ПДД.

«Многие, к сожалению, получили права не через обучение, а через покупку. Лишь 20-30 процентов водителей действительно сдавали экзамены. До 2020-го водительские удостоверения массово продавались за 15-20 тысяч сомов. Сейчас эта практика полностью прекращена, все получают права только после обучения.

К сожалению, в стране фиксируется множество ДТП. Основными виновниками аварий оказываются водители, не знающие правил, купившие свои права. Если таким водителям показать пять дорожных знаков, они не смогут опознать ни один. Я не буду приводить статистику, но число погибших на дорогах исчисляется сотнями. Из-за тех, кто не знает ПДД, дети становятся сиротами, родители теряют своих сыновей и дочерей, переживая страшные трагедии. Многие становятся инвалидами. Именно поэтому президент поручил министру внутренних дел и руководителю «Унаа» разработать план действий до 1 сентября», — добавил пресс-секретарь главы государства.

По предварительной информации, при первом направлении на повторное тестирование водитель должен будет оплатить 500 сомов. Если он не сдаст и придет во второй раз — 1 тысячу сомов, третий — 2 тысячи сомов. В случае третьей неудачи за четвертую попытку придется заплатить 4 тысячи сомов.

«Этот механизм создан для того, чтобы водители серьезнее готовились к тесту. До 1 сентября осталось еще пять месяцев. Тем, кто плохо знает ПДД, советуем начать учить их уже сейчас. Если после 1 сентября ваше удостоверение будет временно направлено в «Унаа», не возмущайтесь. Весь процесс будет записываться на видео. Во-первых, никто не сможет обвинять инспекторов ДПС. Во-вторых, те, кто не знает правил, сами же окажутся в неловком положении. Поэтому давайте уже сегодня начнем изучать Правила дорожного движения. Важно осознавать ответственность за жизнь и здоровье каждого человека», — заключил Аскат Алагозов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323654/
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