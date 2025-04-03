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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, фантастику по мотивам популярной видеоигры, а также продолжение комедии «Батя», ставшей хитом в 2021 году.

1
«Эки дос» (мелодрама)

После десятилетней разлуки два друга детства Мырза и Кайрат неожиданно встречаются на конференции. Мырза стал акимом, а Кайрат — хирургом. Эта встреча пробуждает старую дружбу, открывает новые возможности и ставит перед ними новые жизненные испытания.

2
«Чаке» (романтическая комедия)

69-летний Таалай всю жизнь хранил в сердце образ первой любви, отвергая новые чувства. Но судьба дает ему шанс: друг убеждает его вновь открыть сердце, а загадочная Махабат приносит в его жизнь свет. Сможет ли Таалай оставить прошлое и позволить себе быть счастливым? История о том, что для любви никогда не поздно.

3
«Обитель смерти» (ужасы)

Властный и амбициозный судья в отставке оказывается в уединенном пансионе, где становится невольным участником таинственной игры, которую ведет один из постояльцев. Мужчина убежден, что столкнулся с самым опасным противником за всю свою карьеру. Ставки в этой игре постоянно растут, а изощренный ум соперника оставляет все меньше шансов на выживание, превращая тихий приют в обитель смерти.

4
«Батя 2: Дед» (комедия)

Во время развода с женой Макс вспоминает детство, когда родители, которые тоже собирались разводиться, отправили его на лето к деду-фронтовику в деревню. Тогда строгий дед стал настоящим другом и учителем для мальчика, а также свидетелем и участником его многочисленных проделок.

5
«Minecraft в кино» (фэнтези)

Четверо аутсайдеров попадают через таинственный портал в странную кубическую страну чудес. Чтобы вернуться домой, им придется пройти волшебный квест вместе с мастером по имени Стив.

6
«Смерть единорога» (комедия)

Ридли вынуждена провести выходные с отцом-трудоголиком Эллиотом. И когда кажется, что их отношения может спасти только чудо, они сбивают... настоящего единорога.

7
«Проклятие матери. Одержимая» (ужасы)

После смерти мужа Секар в одиночку пытается поднять на ноги троих детей. В отчаянии она обращается за помощью к местной колдунье и заключает договор с могущественным демоном, упрашивая его об одном — чтобы ее дети ни в чем не нуждались.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324748/
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