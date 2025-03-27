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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, криминальный боевик с Джейсоном Стейтемом и музыкальный фантастический фильм с Венсаном Касселем.

1
«Махр» (комедия)

Обязательным долгом жениха во время женитьбы является махр. И, пользуясь случаем, невестки просят разные подарки в зависимости от предпочтения. Наша героиня Асель попросила на махр поездку в Таиланд. Но так получилось, что с молодоженами в Таиланд едет их друг.

2
«Тайна в ее глазах» (триллер)

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Он часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой.

3
«Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» (ужасы)

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

4
«Мастер» (боевик)

Левон Кейд — рабочий на стройке. Но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

5
«Фея и Каменный тролль» (мультфильм)

Цветочная фея Роза живет в удивительно красивом лесу. У нее много друзей — мышки, бабочки, малыш-тролль и мудрый филин. Однажды они узнают, что их лесу угрожает злобная Каменная троллька, которая превращает животных в камни. Фея и компания отправляются в далекое и трудное путешествие, чтобы найти помощь в борьбе со злодейкой.

6
«Дольче!» (мюзикл)

Жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир в сопровождении загадочного таксиста.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324037/
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