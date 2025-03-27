Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызскую комедию, криминальный боевик с Джейсоном Стейтемом и музыкальный фантастический фильм с Венсаном Касселем.

1 «Махр» (комедия) (комедия)

Обязательным долгом жениха во время женитьбы является махр. И, пользуясь случаем, невестки просят разные подарки в зависимости от предпочтения. Наша героиня Асель попросила на махр поездку в Таиланд. Но так получилось, что с молодоженами в Таиланд едет их друг.

2 «Тайна в ее глазах» (триллер) (триллер)

После рождения второго ребенка Анетт бросила работу и переехала с детьми в пригород, чтобы ее муж Бен, именитый писатель, мог спокойно работать. Он часто надолго уезжает и, по слухам, изменяет ей. Когда их старшая дочь начинает сниматься в фильме, Бен сопровождает ее на съемках и знакомится там со скандально известной звездой.

3 «Питер Пэн: Кошмар в Нетландии» (ужасы) (ужасы)

В провинциальном городке Норвуд загадочным образом исчезают дети. В попытке отыскать брата Венди Дарлинг вступает в схватку с безумным маньяком Питером Пэном, одержимым идеей вечного детства и таинственного места под названием «Нетландия».

4 «Мастер» (боевик) (боевик)

Левон Кейд — рабочий на стройке. Но, когда дочь директора стройки похищают неизвестные, он обращается за помощью именно к Левону. Пришло время сбросить маски и проявить свои истинные навыки.

5 «Фея и Каменный тролль» (мультфильм) «Фея и Каменный тролль» (мультфильм)

Цветочная фея Роза живет в удивительно красивом лесу. У нее много друзей — мышки, бабочки, малыш-тролль и мудрый филин. Однажды они узнают, что их лесу угрожает злобная Каменная троллька, которая превращает животных в камни. Фея и компания отправляются в далекое и трудное путешествие, чтобы найти помощь в борьбе со злодейкой.

6 «Дольче!» (мюзикл) «Дольче!» (мюзикл)

Жених, потерявший невесту в день свадьбы, отправляется за ней в загробный мир в сопровождении загадочного таксиста.