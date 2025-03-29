Новая роль Дмитрия Нагиева, комедии и аниме. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (31 марта — 6 апреля) довольно много премьер и продолжений комедийных сериалов. Видимо, это как-то связано с 1 апреля. Кроме того, на неделе прямо россыпь новинок в жанре аниме. Так что его любители будут точно в восторге. Ну и есть продолжение мистического сериала и боевика. Так что, в принципе, выбрать есть из чего.
Вячеслав Третьяков (Дмитрий Нагиев) — суперзвезда современного российского кино. Идеальную картинку портят только разгромные обзоры блогера-кинокритика Никиты Кисляка. Третьяков пытается заставить Кисляка удалить видео и срывается на публичную драку. Чтобы восстановить репутацию и избежать суда, звезде придется выполнить условие ненавистного кинокритика, забыв про гордость и крупные контракты, сыграть главную роль в никому не известном провинциальном театре.
В центре событий оказывается охотник за головами. Все давно считали его умершим, однако злоумышленник притаился в глуши и выжидал. Неожиданно он возвращается из мира мертвых, получив второй шанс на жизнь. Главный герой встретит свою любовь и сможет воскресить почти забытую музыкальную карьеру — только для того, чтобы выяснить, что его прежнее призвание теперь приобрело демонический оттенок. Убежать от прошлого окажется не так уж просто, оно всегда будет дышать в спину герою.
Валентин Семеныч — добродушный пенсионер, в прошлом — детский врач. Жены не стало несколько лет назад и пенсионер скромно живет в однокомнатной квартире в хрущевке, общается с единственным сварливым другом... домовым Афоней! Афоня — сотрудник потустороннего ГБУ «Жилищник» по удобному поводу устроил сюрприз Семенычу — трешку с ремонтом от застройщика в новом монолитном доме. Но новый дом — новый проблемы. Не только для жильцов, но и для домового. Дом современный, «умный», высотный: камеры наблюдения, сенсоры, датчики, доводчики. Жильцов там в разы больше, а поэтому главную задачу домового — сделать всех доброжелательными соседями — реализовать гораздо сложнее. Афоня не так себе все представлял, а его начальник Кикимора требует от него быстрых результатов. Чтобы управиться, Афоня привлекает к этому делу Валентина Семеновича – устраивает его работать консьержем. Он глаза, уши и руки домового, которому нельзя показываться на глаза людям.
Канадский сериал, сюжет которого фокусируется на мужчине по имени Ник Роман. Он работает директором небольшого агентства недвижимости, которое занимается приобретением и продажей домов с привидениями. По ходу развития событий к команде главного героя присоединяется бывший священнослужитель, мистер Орли, а также технический сотрудник Августа Рипли. Вместе они изучают потенциально опасные и «недружелюбные» дома, расположенные в их округе.
В центре событий оказывается всемирно известный нейробиолог, разработавший спасительное средство от неизлечимой до сих пор болезни. Мало кто знает, к каким рискованным методикам он прибегал в своих опытах, ведь победителей, как известно, не судят. Главное, что изобретение буквально перевернуло мир, и теперь он является одним из самых почетных граждан своей страны. Однако у лекарства оказывается неожиданное побочное действие. Ни один тест не выявил его, поскольку оно проявляется лишь спустя три года после принятия препарата. Все пациенты ученого один за другим начинают беспричинно умирать.
Новый анимационный сериал снят по мотивам популярной компьютерной игры. Главного героя истории зовут Данте, и он обречен жить в одно и то же время и как чудовище, и как человек. Белокурый юноша является сыном демона-рыцаря Спарды. Всю оставшуюся жизнь молодому человеку предстоит провести, сражаясь с темными силами, преследующими его. Однако стоит отметить, что Данте это более чем устраивает, ведь в его положении имеется и ряд преимуществ перед остальными людьми...
В мире антропоморфных животных Белль Лаблак родилась единственным человеком. Не имея ни клыков, ни меха, ни чешуи, она была названа Безликой и прожила одинокую жизнь, не имея никого, с кем могла бы себя отождествить. «Я хочу быть частью мира...» С такой тоской в сердце она решает отправиться в путешествие, чтобы найти свои корни, взяв с собой Рундинг — большой меч, такой же высокий, как она сама. Она не знает, сколько испытаний ждет ее на этом пути...
В этом сезоне возвращается сестра Татьяны — Катя, которая ездила в Санкт-Петербург за личным благополучием. Теперь она появится в доме Сергеевых в «новом статусе». Наладится личная жизнь и у здоровяка Геннадия, героя Андрея Свиридова. Гена долго стерег покой Сильвестра Андреевича, отца Александра, и наконец решил задуматься о своей семье и даже усыновлении малыша. Лиля и Миша, любимые приятели и соседи Сергеевых, а также родители ребенка, захотят улучшить жилищные условия.
В центре событий оказывается ученик старших классов по имени Харука Сакура. Он не собирается связаться с теми, кого считает слабыми, его волнуют только самые сильные и уверенные в себе ребята. Главный герой только что стал учеником школы Фурин, где его окружают самые известные драчуны в городе. Учащиеся Фурин говорят исключительно на языке силы. При помощи силы они охраняют свой город от всякой угрозы. Но Харука не нуждается в репутации героя. Он твердо намерен стать непобедимым.
Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (24 — 30 марта), можно посмотреть здесь.