Все сотрудники USAID (Агентство США по международному развитию) будут уволены к сентябрю, а зарубежные офисы закроют, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Как передает издание, два бывших высокопоставленных сотрудника организации сообщили во вторник, что команда Илона Маска по сокращению расходов завершает ликвидацию USAID, приказав уволить тысячи местных работников, а также американских дипломатов и госслужащих, работающих в агентстве за рубежом.

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Департамент правительственной эффективности (DOGE) ликвидирует оставшийся штат агентства.

Сообщения об увольнении, по информации источника, будут направлены 10 тысячам сотрудников-иностранцев с датой вступления в силу в августе.

«Это определенно окончательное закрытие», — сообщил один из бывших сотрудников USAID.

Уведомления об увольнении также будут направлены американским дипломатам и государственным служащим, работающим за границей в организациях USAID.

Reuters приводит данные Беспартийной исследовательской службы Конгресса, согласно которым USAID имеет представительства более чем в 60 странах, причем большая часть его финансирования направляется на гуманитарную помощь и медицинские программы.

Крупнейшими получателями помощи были:

Воюющая Украина;

Демократическая Республика Конго;

союзник США Иордания;

оккупированный Израилем Западный берег и разрушенный войной сектор Газа.

Источник сообщил, что кадровая служба USAID в ходе конференц-звонка посоветовала сотрудникам «сосредоточиться на оформлении необходимых пособий», потому что «каждая должность ликвидирована; 100 процентов агентства сокращено или будет сокращено».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что USAID бесконтрольно использует деньги налогоплательщиков на «нелепые проекты». Через некоторое время он приостановил финансирование программ иностранной помощи и отправил сотрудников в административный отпуск.