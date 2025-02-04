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Общество

Белый дом обвинил USAID в бесконтрольных расходах на «нелепые проекты»

На сайте Белого дома США появилось объявление с информацией о финансовых расходах USAID.

Согласно сообщению правительства, Агентство США по международному развитию (USAID) бесконтрольно финансировала проекты на деньги налогоплательщиков Соединенных Штатов.

«На протяжении десятилетий USAID не несло ответственности перед налогоплательщиками, направляя огромные суммы денег на нелепые, а во многих случаях и злонамеренные проекты, продвигаемые застарелыми бюрократами, практически без какого-либо контроля», — говорится на сайте.

Далее прилагается список финансируемых проектов в различных странах:

  • $1,5 миллиона на продвижение разнообразия, равенства и инклюзивности в рабочих местах и бизнес-сообществах Сербии;
  • $70 тысяч на создание музыкального спектакля DEI в Ирландии;
  • $2,5 миллиона на электромобили для Вьетнама, $47 тысяч на трансгендерную оперу в Колумбии;
  • $32 тысячи на трансгендерный комикс в Перу;
  • $2 миллиона на операции по смене пола и ЛГБТ-активизм в Гватемале;
  • $6 миллионов на финансирование туризма в Египте;
  • Сотни тысяч долларов на некоммерческую организацию, связанную с террористическими группировками, — даже после того, как начато расследование генеральным инспектором;
  • Миллионы долларов EcoHealth Alliance — организации, связанной с исследованиями в лаборатории в Ухане;
  • Сотни тысяч обедов, которые попали к боевикам, связанным с Аль-Каидой, в Сирии;
  • Финансирование печати персонализированных контрацептивов в развивающихся странах;
  • Сотни миллионов долларов на финансирование ирригационных каналов, сельскохозяйственного оборудования и даже удобрений, использовавшихся для поддержки беспрецедентного выращивания мака и производства героина в Афганистане, что принесло выгоду Талибам.

В конце сообщения говорится, что при президенте США Дональде Трампе будут приняты меры по вопросам контроля расходов, ликвидации мошенничества и злоупотреблений в работе USAID.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/318923/
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