В Кадамджае появится сад с ультраранними сортами абрикоса

В селе Кыргыз-Кыштак Кадамджайского района Баткенской области создают новый сад, где уже высажены ультраранние сорта абрикоса. Как сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, в этом саду выездное совещание провел глава ведомства Бакыт Торобаев.

Отмечается, что создание сада проводится в несколько этапов. На данный момент пробурена скважина глубиной 160 метров, построено водохранилище, внедрена система капельного орошения, установлены защитные ограждения с GPS-контролем.

«К преимуществам проекта относятся использование экологически чистых ресурсов и внедрение энергосберегающих технологий. Также инженерное проектирование учитывает климатические риски», — отметили в министерстве.

Руководителем проекта является агроном-фермер Толубай Жалилов.

В Минсельхозе подчеркнули, что принято решение распространить этот проект на другие районы области.