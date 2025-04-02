Пассажиры щедро поблагодарили водителей «Яндекс Go» в День таксиста

В Международный день таксиста, 22 марта, «Яндекс Go» провел уже традиционную акцию в поддержку водителей — сервис удвоил все безналичные чаевые, оставленные пассажирами в этот день. Об этом редакции 24.kg сообщили организаторы акции.

Удвоение происходило за счет компании, для пассажиров сумма чаевых оставалась неизменной.

Пользователи сервиса активно поддержали инициативу — они оставили в три раза больше чаевых, чем обычно.

Благодаря удвоению со стороны «Яндекс Go» общий объем чаевых оказался в шесть раз выше, чем в обычный будний день.

В «Яндекс Go» отмечают, что в Международный день таксиста пассажиры традиционно проявляют больше благодарности. Например, в прошлом году 22 марта выпало на пятницу, водители получили в четыре раза больше чаевых, чем в любую другую пятницу месяца, а после удвоения сумма увеличилась в восемь раз.