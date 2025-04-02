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Общество

В Бишкеке пройдет традиционная Неделя франкофонии

В столице Кыргызстана пройдет традиционная Неделя франкофонии. Об этом на своей странице в Facebook сообщает Французский альянс в Бишкеке.

По его данным, мероприятие запланировано с 4 по 12 апреля.

«Эта неделя мероприятий организована совместно с посольствами Франции, Швейцарии, представительством Европейского союза, посольствами Бельгии, Канады и Марокко, — говорится в сообщении.

Программа, как и в предыдущие годы, включает в себя образовательные, культурные и развлекательные события.

В этом году тема фестиваля — «Французский язык — окно в мир».

Неделя франкофонии — это фестиваль французского языка и культур франкоязычных стран, который празднуется ежегодно весной во всем мире. Организаторы и партнеры обещают насыщенную программу для широкой публики.

Фестиваль стартует с концерта Государственного академического большого симфонического оркестра имени А.Джумахматова под руководством главного дирижера Рахатбека Осмоналиева в Театре опера и балета имени Абдыласа Малдыбаева (вход свободный).

В Республиканской средней специальной музыкальной школе-интернате имени М.Абдраева 8 апреля состоится концерт французской музыки.

Швейцарскую комедию «Бей в барабан» покажут 11 апреля в кинотеатре «Россия».

Гостей ждет еще много мероприятий и событий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324661/
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