В Бишкек прибудут 120 электробусов с кондиционерами

В Бишкек к середине лета 2025 года прибудут 120 электробусов с кондиционерами. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по архитектуре сообщил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Уланбек Бейшенбаев.

По его словам, в текущем году по линии Европейского банка реконструкции и развития также ожидается поступление еще 95 газомоторных автобусов.

Сейчас в депо № 1 и депо № 2 продолжается капитальный ремонт, в ходе которого возводится инфраструктура зарядных станций для электробусов.