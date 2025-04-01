17:53
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Общество

В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев ознакомился с ходом возведения нового завода по производству минеральных удобрений в Ноокатском районе Ошской области. Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, строительство ведется в два этапа. На первом планируется запуск производства гуминовых органоминеральных удобрений мощностью 200 тысяч тонн в год. Второй этап предусматривает создание производства гуминовой мочевины мощностью 300 тысяч тонн в год.

Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию обеспечит сельхозпроизводителей Кыргызстана необходимыми объемами доступных минеральных удобрений.

Предприятие является частью кыргызско-китайского демонстрационного агропарка площадью 100 гектаров, который создается в Ноокатском районе в рамках инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства КР и хэбэйской компанией «Бай Доу Цзя». Агропарк также будет включать в себя племзавод, предприятие по производству сельхозтехники, финансовый центр поддержки сельского хозяйства и пункт сбора оборудования и техники.

Реализация проекта агропарка, финансируемого «Бай Доу Цзя», позволит создать более 2 тысяч рабочих мест для местных жителей и, как ожидается, приведет к росту ВВП, сельскохозяйственного экспорта и налоговых поступлений.

Общий объем инвестиций в проект составит $410 миллионов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324615/
просмотров: 247
Версия для печати
Материалы по теме
На водоснабжение трех сел в Узгенском районе требуется 2,25 миллиона евро
Незаконно предоставленные пастбища возвращены государству
Замглавы Минводсельпрома Алмазбека Сокеева все-таки уволили
О преимуществах отечественного автопрома рассказали в Министерстве экономики КР
Льготный автокредит можно получить в Кыргызстане на отечественные авто
В Кыргызстане начался весенний влагозарядковый полив: оросили 20 тысяч гектаров
Более тысячи фермеров получили льготные кредиты в Кыргызстане
В Ошской области открыли заводы по производству кирпича и обогащенного угля
В Минсельхозе выявлены нарушения на 2,3 миллиарда сомов
Алмаз Сокеев сохранил должность заместителя министра водных ресурсов
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на&nbsp;границе Казахстана и&nbsp;Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
Бизнес
Первый в&nbsp;Кыргызстане премиальный тариф с&nbsp;бесплатным VIP-номером от&nbsp;MEGA Первый в Кыргызстане премиальный тариф с бесплатным VIP-номером от MEGA
Как защитить личные данные в&nbsp;интернете с&nbsp;помощью VPN Как защитить личные данные в интернете с помощью VPN
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
1 апреля, вторник
17:47
Мэрия Бишкека выставляет на аукцион объекты, расположенные в школах: лоты Мэрия Бишкека выставляет на аукцион объекты, расположен...
17:40
Минюст снова вынес на обсуждение законопроект о частных судебных исполнителях
17:30
В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов
17:23
Мэрия на работе ТЭЦ Бишкека сэкономила 701,7 миллиона сомов
17:11
Глава ЕК назвала саммит в Самарканде элементом ответа Европы на пошлины США