В Ноокате построят завод минеральных удобрений за $410 миллионов

Заместитель главы кабмина Бакыт Торобаев ознакомился с ходом возведения нового завода по производству минеральных удобрений в Ноокатском районе Ошской области. Мощность предприятия составит 500 тысяч тонн в год. Об этом сообщает пресс-служба Минводсельпрома.

По ее данным, строительство ведется в два этапа. На первом планируется запуск производства гуминовых органоминеральных удобрений мощностью 200 тысяч тонн в год. Второй этап предусматривает создание производства гуминовой мочевины мощностью 300 тысяч тонн в год.

Ожидается, что ввод завода в эксплуатацию обеспечит сельхозпроизводителей Кыргызстана необходимыми объемами доступных минеральных удобрений.

Предприятие является частью кыргызско-китайского демонстрационного агропарка площадью 100 гектаров, который создается в Ноокатском районе в рамках инвестиционного соглашения между Министерством сельского хозяйства КР и хэбэйской компанией «Бай Доу Цзя». Агропарк также будет включать в себя племзавод, предприятие по производству сельхозтехники, финансовый центр поддержки сельского хозяйства и пункт сбора оборудования и техники.

Реализация проекта агропарка, финансируемого «Бай Доу Цзя», позволит создать более 2 тысяч рабочих мест для местных жителей и, как ожидается, приведет к росту ВВП, сельскохозяйственного экспорта и налоговых поступлений.

Общий объем инвестиций в проект составит $410 миллионов.