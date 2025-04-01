13:14
USD 86.51
EUR 93.66
RUB 1.02
Общество

В Бишкеке прошел мирный митинг против нового Земельного кодекса

В Бишкеке состоялось мирное собрание граждан, которые выступили против принятия нового Земельного кодекса.

Мероприятие состоялось сегодня, 1 апреля, в парке имени Горького, где собралось порядка 50-70 человек. Они выступили против принятия нового кодекса. По их мнению, он противоречит действующему законодательству и Конституции страны. Был приведен в пример снос объектов в жилмассиве «Киргизия-1».

«Там людям в судебном порядке должны были выплатить компенсацию и не только. Это если действовать в правовом поле. Иначе все это незаконно», — заявил один из выступающих.

Кроме того, собравшиеся обратились к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой прислушаться к народу, а не действовать против его интересов.

Напомним, что в феврале 2025 года в центре Бишкека граждане уже собирали подписи против нового Земельного кодекса. Они хотят, чтобы Садыр Жапаров наложил вето на проект кодекса, принятый Жогорку Кенешем.

В парламенте поправки в Земельный кодекс вызвали много споров. В частности, пункт о том, что «государство сможет забрать земельные участки граждан в интересах общества». Депутат Дастан Бекешев сказал, что данную норму следует пересмотреть, и попросил вернуть законопроект в режим второго чтения.

Члены кабмина тогда пояснили, что земли могут быть изъяты только в добровольном порядке и через суд. В случае добровольной передачи земель стоимость компенсации определяется сторонами, а в случае изъятия через суд ее стоимость определят служители Фемиды. Но, как они это будут делать, в документе не указали.

В итоге 13 февраля нардепы все-таки поддержали поправки в Земельный кодекс. Документ отправили на подпись президенту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324575/
просмотров: 210
Версия для печати
Материалы по теме
Дебюрократизация. Чиновники не будут рассматривать письма, если в них есть мат
Сносить должны за свой счет. Насколько законны действия мэрии в «Киргизия-1»
Сот Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салууну 30-июнга чейин узартты
Земельные участки бесплатно раздавать кыргызстанцам больше не будут
Митинг в Селекционном. Суд обязал Минфин выплатить моральный ущерб задержанным
Дачный вопрос. Представители садоводческих товариществ обратились к президенту
Драка девятиклассников в Бишкеке — милиция обратилась к родителям
На ужасное состояние улицы Карабалтинской в Бишкеке жалуются жители
В шесть раз выросло число обращений к мэру Бишкека в приложении «Мой город»
Изъятие земельных участков. Бекешев считает, что повода для беспокойства нет
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса Автошколы Бишкека. Цены, телефоны, адреса
Орозо айт. Что известно о&nbsp;празднике и&nbsp;как его отмечать Орозо айт. Что известно о празднике и как его отмечать
Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на&nbsp;границе Казахстана и&nbsp;Кыргызстана Землетрясение магнитудой 4,9 зафиксировано на границе Казахстана и Кыргызстана
Бизнес
Честная рассрочка для покупок на&nbsp;O!Market&nbsp;&mdash; без переплат и&nbsp;комиссий Честная рассрочка для покупок на O!Market — без переплат и комиссий
Электронный рыболовный билет доступен в&nbsp;MegaPay Электронный рыболовный билет доступен в MegaPay
Как правильно копить деньги: пять актуальных советов Как правильно копить деньги: пять актуальных советов
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
1 апреля, вторник
13:13
В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Комментарий мэрии В парке Панфилова девушка упала с аттракциона. Коммента...
13:06
В мэрии считают, что троллейбусы были не выгодны для Бишкека
13:00
В Бишкеке прошел мирный митинг против нового Земельного кодекса
12:42
Генпрокуратура прокомментировала попытку самосожжения мужчины у своего здания
12:35
Ложное сообщение о бомбе в аэропорту «Манас». Задержана подозреваемая