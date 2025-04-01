В Бишкеке прошел мирный митинг против нового Земельного кодекса

В Бишкеке состоялось мирное собрание граждан, которые выступили против принятия нового Земельного кодекса.



Мероприятие состоялось сегодня, 1 апреля, в парке имени Горького, где собралось порядка 50-70 человек. Они выступили против принятия нового кодекса. По их мнению, он противоречит действующему законодательству и Конституции страны. Был приведен в пример снос объектов в жилмассиве «Киргизия-1».



«Там людям в судебном порядке должны были выплатить компенсацию и не только. Это если действовать в правовом поле. Иначе все это незаконно», — заявил один из выступающих.



Кроме того, собравшиеся обратились к президенту страны Садыру Жапарову с просьбой прислушаться к народу, а не действовать против его интересов.



Напомним, что в феврале 2025 года в центре Бишкека граждане уже собирали подписи против нового Земельного кодекса. Они хотят, чтобы Садыр Жапаров наложил вето на проект кодекса, принятый Жогорку Кенешем.

В парламенте поправки в Земельный кодекс вызвали много споров. В частности, пункт о том, что «государство сможет забрать земельные участки граждан в интересах общества». Депутат Дастан Бекешев сказал, что данную норму следует пересмотреть, и попросил вернуть законопроект в режим второго чтения.

Члены кабмина тогда пояснили, что земли могут быть изъяты только в добровольном порядке и через суд. В случае добровольной передачи земель стоимость компенсации определяется сторонами, а в случае изъятия через суд ее стоимость определят служители Фемиды. Но, как они это будут делать, в документе не указали.

В итоге 13 февраля нардепы все-таки поддержали поправки в Земельный кодекс. Документ отправили на подпись президенту.