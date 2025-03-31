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Общество

За сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль — Минстрой КР

В 2024 году по поручению экс-председателя кабмина Акылбека Жапарова проверили более 100 многоэтажных зданий, и все они признаны сейсмоустойчивыми. Об этом сообщил директор Государственного института сейсмостойкого строительства и инженерного проектирования при Минстрое Канат Канболотов в эфире «Биринчи радио».

По его словам, сейчас институт располагает достаточным количеством оборудования для проверки сейсмостойкости зданий.

«После землетрясения в прошлом году в Турции приобретено множество нового оборудования. Поводов для беспокойства нет. Сейчас за сейсмостойкостью строящихся зданий ведется строгий контроль», — отметил Канат Канболотов.

Он добавил, что строительные нормы в стране обновляются с учетом международного опыта.

«Как показали недавние землетрясения, например в Таиланде, мы постоянно перенимаем международный опыт. Если выявляются недостатки в наших нормах, вносим соответствующие изменения в строительные стандарты. Это мировая практика — анализировать опыт стран, где происходят мощные землетрясения и использовать его для предотвращения подобных последствий у нас», — сообщил директор института.

Напомним, 28 марта в Кыргызстане зафиксирована два землетрясения. Эпицентр подземных толчков находился в Казахстане. Первое землетрясение силой 4 балла ощутили бишкекчане, второе — силой 4,9 балла произошло на границе Кыргызстана и Казахстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324526/
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