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Происшествия

В Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7

Фото из интернета. Последствия землетрясения в Мьянме

В Мьянме произошло мощнейшее землетрясение магнитудой 7,7. Об этом сообщили мировые СМИ.

Как отмечается, примерно через 12 минут после первого землетрясения в регионе произошел толчок магнитудой 6,4.

из интернета
Фото из интернета. Последствия землетрясения в Мьянме

Эпицентр находился в 16 километрах к северо-западу от города Сагайн, недалеко от города Мандалай (второй по величине город Мьянмы).

Подземные толчки ощущались даже в столице Таиланда Бангкоке и китайской провинции Юньнань на границе с Мьянмой, пишет CNN. Кроме того, толчки ощутили жители Индии и Бангладеш. 

На видео — обрушение строящегося здания в Бангкоке. Кадры из аккаунта OSINTdefender в Х.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/324263/
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