Депутат Госдумы предложил выслать всех детей мигрантов из России

Депутат Государственной думы Михаил Матвеев предложил выслать всех детей мигрантов из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам депутата, в РФ проживает почти 800 тысяч несовершеннолетних детей мигрантов, из которых детские сады и учебные заведения посещают менее 25 процентов. Он ссылается на статистику МВД.

Михаил Матвеев утверждает, что дети иностранцев, предоставленные сами себе, слоняются без дела по улицам, общественным пространствам и проявляют агрессию по отношению к детям россиян.

«Полиция робко так признает, что за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию этих детей составляет всего около 8 тысяч протоколов в год. Вместо нескольких сотен тысяч и депортации такого «балласта» с горе-родителями из России МВД сопли жует про «комплекс мер, направленных на адаптацию и интеграцию». Кого? Тех, кто не хочет исполнять российские законы? А зачем они тут, вообще, нужны, кто-то может пояснить?» — написал он.

Автор поста также отметил, что, согласно данным Следственного комитета, количество тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними мигрантами, за 2024 год выросло вдвое.

Он добавил, что необходимо «выслать всех».

Ранее другой депутат Госдумы Сергей Миронов предлагал ввести визовый режим со странами Центральной Азии. МИД РФ выступил против этой инициативы.