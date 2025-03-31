Встреча президентов КР, РТ и РУз. Садыр Жапаров предложил ввести единую визу

31 марта президенты Кыргызстана Садыр Жапаров, Таджикистана Эмомали Рахмон и Узбекистана Шавкат Мирзиеев провели трехсторонние переговоры в городе Худжанде перед началом торжественных мероприятий, посвященных международному празднику Нооруз.

Как сообщили в пресс-службе главы КР, лидеры трех стран обсудили актуальные вопросы регионального сотрудничества, подчеркнув важность укрепления добрососедских отношений, совместной реализации инфраструктурных и экономических проектов, а также расширения туристических возможностей региона.

Садыр Жапаров в своем выступлении выразил уверенность, что такие инициативы, как сегодняшнее празднование, станут доброй традицией и будут ежегодно проходить в разных уголках трех стран.

Отмечается, что президент Кыргызстана предложил рассмотреть возможность введения единой визы, которая обеспечит свободное перемещение туристов по странам региона, аналогично шенгенской зоне в Европе.