Эпилепсия: основные причины, симптомы и профилактика

Эпилепсия является одним из самых распространенных неврологических заболеваний в мире. Ею страдают примерно 50 миллионов человек. Почти 80 процентов больных проживают в странах с низким и средним уровнем дохода. По словам невролога-эпилептолога Екатерины Передереевой, в Кыргызстане может насчитываться примерно 72 тысячи человек, имеющих этот недуг.

1 Что такое эпилепсия? Это хроническое неинфекционное заболевание головного мозга, поражающее людей в любом возрасте — с первых дней после рождения и до глубокой старости. Эпилепсия является одним из старейших известных человеку заболеваний. Для нее характерны повторяющиеся припадки, которые проявляются в виде кратковременных непроизвольных судорог в какой-либо части тела (парциальные судороги) или по всему телу (генерализованные судороги) и иногда сопровождаются потерей сознания и утратой контроля над функциями кишечника или мочевого пузыря. Читайте по теме Снять приступ на смартфон. О сложностях диагностики эпилепсии рассказала врач Припадки являются результатом избыточных электрических разрядов в группе клеток мозга. Они могут возникать в различных его участках. Припадки могут иметь форму как незначительных провалов в памяти или мышечных спазмов, так и тяжелых, продолжительных конвульсий. Генерализованные приступы встречаются довольно часто, поэтому общество имеет о них широкое представление. В этот момент человек может сильно кричать, падать, терять сознание, бывает пена изо рта, сильное напряжение рук и ног, сжатие челюсти, прикус языка и последующие подергивания.

2 Как часто возникают припадки? Припадки различаются по частоте — от менее одного раза в год до нескольких раз в день. Один-единственный припадок еще не говорит об эпилепсии. По данным ВОЗ, до 10 процентов людей в мире имели в течение жизни один припадок. Определение эпилепсии применимо в случае двух или более неспровоцированных припадков.

3 Какие бывают симптомы? Характерные признаки приступов изменчивы и зависят от того, в каком участке мозга начинается нарушение и как далеко оно распространяется. Могут иметь место временные симптомы, такие как, например, потеря ориентации или сознания, нарушения движения, ощущений (включая зрение, слух и вкус), настроения или других когнитивных функций. У людей с эпилепсией нередко возникают другие проблемы физического характера (переломы и ушибы, связанные с припадками) и психологические нарушения, в частности тревожные расстройства и депрессия.

4 Почему можно заболеть? Специалисты ВОЗ отмечают: эпилепсия не заразна. Хотя к ее развитию могут приводить патогенетические механизмы многих фоновых заболеваний, примерно в 50 процентах случаев ее этиология остается неизвестной. Причины эпилепсии подразделяются на следующие категории: структурные, генетические, инфекционные, метаболические, иммунные и неизвестные этиологические факторы. К ним относятся: повреждение мозга в предродовой или перинатальный период (гипоксия или родовая травма, низкая масса тела при рождении);

врожденные отклонения от нормы или генетические аномалии и обусловленные ими пороки развития головного мозга;

тяжелая травма головы;

инсульт, в результате которого в мозг не поступает достаточно кислорода;

инфекция головного мозга, например менингит, энцефалит;

некоторые генетические синдромы;

опухоль мозга.

5 Есть ли лечение? Да, приступы эпилепсии поддаются профилактике. До 70 процентов людей, страдающих заболеванием, могут жить без приступов болезни при условии лечения противосудорожными препаратами. Но нужно понимать, что прием лекарств будет продолжительным и непрерывным. Пропуск таблеток (закончилась пачка, уехал в гости и забыл) опасен и чреват новыми приступами. Если у пациента с эпилепсией в течение двух лет отсутствуют приступы, то с учетом значимых клинических, социальных и индивидуальных факторов может быть рассмотрена возможность прекращения приема противосудорожных препаратов. В большинстве случае эпилепсию можно диагностировать и лечить на уровне первичной медико-санитарной помощи без использования сложного оборудования. Пациентам с плохим ответом на медикаментозную терапию может помочь хирургическое лечение.

6 Какая профилактика? По информации ВОЗ, до 25 процентов случаев развития эпилепсии можно потенциально предотвратить. Самым эффективным способом профилактики посттравматической эпилепсии является предупреждение травм головы, в частности, путем снижения частоты падений, дорожно-транспортных происшествий и спортивных травм. Надлежащее оказание перинатальной помощи помогает уменьшить количество новых случаев эпилепсии, обусловленных родовыми травмами. Применение лекарственных средств и других методов снижения температуры тела у детей с лихорадкой может снизить вероятность фебрильных припадков. Профилактика эпилепсии, возникающей после инсульта, направлена на снижение риска развития сердечно-сосудистых заболеваний путем принятия мер по профилактике или контролю повышенного артериального давления, сахарного диабета и ожирения, отказа от курения и чрезмерного употребления алкоголя.