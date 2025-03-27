В Кыргызстане до 72 тысяч человек могут страдать эпилепсией

В Кыргызстане может насчитываться примерно 72 тысячи человек, страдающих эпилепсией. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила невролог-эпилептолог Екатерина Передереева.

По ее словам, это очень большая цифра. Но точных данных на сегодня нет из-за проблемы с реестром учета всех больных, не все люди учтены.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдает до 1 процента населения земного шара, а от 5 до 9 процентов всех людей в мире могут испытывать один эпилептический приступ.

«Заболеваемость в развивающихся странах выше, чем в развитых. Это еще раз подчеркивает риски для КР. Эпилепсия — хроническое неврологическое заболевание, характеризующееся повторяющимися приступами. Это значимая медицинская и социальная проблема», — сказала Екатерина Передереева.

Эпилепсия может начаться в любом возрасте — с первых дней после рождения и до глубокой старости. Самое главное ее проявление — наличие приступов.

Медик отметила, что приступы различаются по своему характеру. Первая группа — так называемые генерализованные приступы, большинство людей имеют о них представление, потому что они наиболее часто встречаются в кино и описываются в книгах. В этот момент человек может сильно кричать, падать, терять сознание, бывает пена изо рта, сильное напряжение рук и ног, сжатие челюсти, прикус языка и последующие подергивания.

«Есть и редкие виды приступов, о которых люди обычно не знают. Они могут проявляться в виде замирания и остановки деятельности, неприятного запаха, вкуса, зрительных или слуховых галлюцинаций. Приступы также могут быть только в одной части тела — справа или слева, это могут быть повороты головы, глаз и закатывание. Субъективное ощущение приступов тоже усложняет диагностику. Это могут просто быть внезапные падения, которые сложно отличить от обычных обмороков», — заметила Екатерина Передереева.

Для справки: 26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об эпилепсии. Фиолетовый (или лавандовый) цвет символом дня выбран не случайно. Считается, что он благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревогу, фобии и страхи.