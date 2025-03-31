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Общество

В Кыргызстане деградировано более 139 тысяч гектаров присельных пастбищ

На сегодняшний день, по данным районных управлений аграрного развития, деградировано и подлежит улучшению 139 тысяч 69 гектаров присельных пастбищных угодий. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Отмечается, что присельные пастбища деградируют из-за недостаточного контроля местных властей и безразличия пастбищепользователей, а также потому, что их используют не на плановой основе.

«В последнее время пастбищепользователи используют присельные пастбища на регулярной основе каждый год, используют пастбища на обочинах дорог и коммуникаций, а отгонные пастбища используются не полностью. Поэтому с 15 апреля по 15 сентября было предложено ограничить использование присельных пастбищ и использовать отгонные пастбища», — сообщили в Минсельхозе.

Отмечается, что в целях снижения деградации пастбищных угодий, улучшения присельных пастбищ и повышения их продуктивности в 2024 году был издан приказ Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, которым рекомендовано ежегодно в период с 15 апреля по 15 сентября вводить ограничения на выпас скота на весенних пастбищах. Нарушителям ограничения предусмотрена ответственность в соответствии с Кодексом о правонарушениях.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324426/
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