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Общество

Дорогу на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова перекроют сегодня частично

С началом подготовительных работ к строительству подземного перехода в Бишкеке на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова 31 марта частично перекроют данный участок дороги.  Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

После проведения мероприятий в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войны, отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова будет полностью закрыт.

Ранее стало известно, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова стартует масштабный инфраструктурный проект, который включает в себя новый подземный переход для безопасного пересечения улицы для пешеходов, эскалаторы, современные лифты, сервисные объекты, а также подземную парковку на более чем 220 автомобилей, которая позволит разгрузить уличное пространство.

Он реализуется за счет частных инвестиций компаний «Ташболот Холдинг» и ОсОО «Олд Бишкек» с общим бюджетом в 2 миллиарда сомов.

В мэрии ранее сообщили 24.kg, сам проспект Чуй будет закрыт от 6 до 8 месяцев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324425/
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