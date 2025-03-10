В Бишкеке с 31 марта 2025 года отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова полностью будет перекрыт. Об этом сообщила мэрия.

Сообщается, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова стартует масштабный инфраструктурный проект, который включает в себя новый подземный переход для безопасного пересечения улицы для пешеходов, эскалаторы, современные лифты, сервисные объекты, а также подземную парковку на более 220 автомобилей, которая позволит разгрузить уличное пространство.

На время строительства изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов: