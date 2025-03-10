В Бишкеке с 31 марта 2025 года отрезок проспекта Чуй от улицы Ибраимова до улицы Абдрахманова полностью будет перекрыт. Об этом сообщила мэрия.
Сообщается, что на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова стартует масштабный инфраструктурный проект, который включает в себя новый подземный переход для безопасного пересечения улицы для пешеходов, эскалаторы, современные лифты, сервисные объекты, а также подземную парковку на более 220 автомобилей, которая позволит разгрузить уличное пространство.
На время строительства изменятся схемы движения некоторых автобусных маршрутов:
- маршруты № 5, 34, 38, 50, 152, 166 и 222 будут переведены на улицу Фрунзе;
- маршруты № 7, 11, 25, 36, 129, 169, 216, 227 и 254 будут направлены на улицу Киевскую;
- для транспорта также будет скорректирован цикл работы светофоров, что поможет минимизировать заторы.
В мэрии сообщили 24.kg, сам проспект Чуй будет закрыт от 6 до 8 месяцев.
Он реализуется за счет частных инвестиций компаний «Ташболот Холдинг» и ОсОО «Олд Бишкек» с общим бюджетом в 2 миллиарда сомов.