  • маршруты № 5, 34, 38, 50, 152, 166 и 222 будут переведены на улицу Фрунзе;
  • маршруты № 7, 11, 25, 36, 129, 169, 216, 227 и 254 будут направлены на улицу Киевскую;
  • для транспорта также будет скорректирован цикл работы светофоров, что поможет минимизировать заторы.

В мэрии сообщили 24.kg, сам проспект Чуй будет закрыт от 6 до 8 месяцев.

Он реализуется за счет частных инвестиций компаний «Ташболот Холдинг» и ОсОО «Олд Бишкек» с общим бюджетом в 2 миллиарда сомов.

Мэрия Бишкека просит с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать свой маршрут.