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Общество

В Бишкеке активисты продолжают отстаивать право горожан ездить на троллейбусах

Активисты движения «За #БишкекБезСмога!» отмечают, что 9 апреля в 16.00 в Административном суде состоится судебное заседание по троллейбусам.

«Приходите все, кто может поддержать нас. Сами увидите, как Бишкекский горкенеш и мэрия хотят оправдать то, что оправдать невозможно. В зимние месяцы, когда Бишкек на первом месте по загрязнению воздуха и миллионный город погружается в смертельный смог, мэрия дает команду снимать троллейбусные провода, при том что троллейбус – самый экологически чистый транспорт! Это преступление против граждан Кыргызстана и настоящий экоцид, когда мы видим разрушение экологичной среды с вырубкой деревьев и кустарников, когда наши источники питьевой воды — ледники Ала-Арчи — тают под воздействием города», — считают активисты.

Они отмечают, что власти подписывают кредитные соглашения, чтобы хоть как-то уменьшить загрязнение от выхлопов за счет электрического транспорта, граждане выплачивают кредиты, а мэрия Бишкека при помощи депутатов местных кенешей берет и «выбрасывает» этот кредит, не давая шанс жителям им пользоваться.

«На момент принятия антинародного постановления о передаче 100 троллейбусов мы выплачивали кредит, и это был активный проект. И это при том, что 300 человек прислали свои обращения, что против и нет согласия от банка-кредитора. Заплатили $23,5 миллиона за троллейбусы, и где хоть один? Почему мы не можем использовать кредит по назначению?» — задаются вопросом активисты.

Активисты отмечают, что в Оше взяли два кредита от Европейского банка реконструкции и развития на троллейбусы — в 2014 году и в 2024-м.

«При этом там только две линии и бишкекские троллейбусы там просто ржавеют на полигоне, они не нужны. А в Бишкеке они крайне нужны! Случай с коляской показал, что троллейбусы нужны для самых уязвимых слоев населения. И места в них хватает даже для велосипедов.

На исследования и конференции по смогу уже потрачены миллионы долларов, и везде есть рекомендации, что нужно увеличивать количество безуглеродного транспорта, и электрический транспорт к нему относится. Есть также указ президента по сокращению загрязнения воздуха, где говорится, что нужно увеличить количество общественного электрического транспорта. И если у нас в прошлом году было 183 единицы такого транспорта, то сейчас ноль», — отмечают активисты.

В экодвижении добавляют, что в Бишкек прибыло 2 пробных электробуса.

«Планируется поставить всего 120, но они никак не заменят 183 троллейбусов, из которых за 130 мы заплатили как за кредит Европейского банка. Это не мэр и не президент страны платят за эти кредиты, а мы с вами. На встрече в честь 74-го юбилея запуска троллейбусов в Кыргызстане представитель Азиатского банка развития подтвердил, что по их проекту электробусы должны были заменить газовые автобусы, а не троллейбусы. Только непонятно, почему они молчат, если условия кредита тоже нарушаются», — отмечают активисты.

Они сообщают, что «сейчас продвигаются попытки реализовать проект «Чистое небо», чтобы легализовать уничтожение троллейбусных проводов и «спрятать» интернет-кабели по городу».

«Сейчас идут общественные слушания. Мы поддерживаем инициативу, что интернет-кабели надо «прятать» по городу, но категорически против уничтожения троллейбусного контактного провода, так как именно он является истинным залогом нашего «чистого неба», — резюмировали активисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324422/
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