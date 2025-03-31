Манасбек Самидинов: Улучшение авиационной инфраструктуры активизирует туризм

Модернизация авиационной инфраструктуры страны окажет положительное влияние на увеличение потока туристов в страну. Об этом в интервью ТАСС заявил председатель правления ОАО «Аэропорты Кыргызстана» Манасбек Самидинов.

По его словам, улучшение транспортной инфраструктуры способствует увеличению туристического потока, особенно в регионы с высоким туристическим потенциалом, такие как, например, Каракол.

Манасбек Самидинов добавил, что наличие в городах аэропорта также стимулирует «развитие местного бизнеса, привлекает инвестиции и создает новые рабочие места». Помимо этого, с помощью пассажирского авиасообщения улучшается «доступность отдаленных регионов», что положительно отражается на повышении уровня жизни населения.

«В последнее время открылось несколько аэропортов в городах республики, которые длительное время не эксплуатировались, в том числе в Караколе, в областных центрах Таласе и Нарыне, а также в Кербене (Джалал-Абадская область). Активно ведется строительство новых терминалов в аэропорту Оша, который отправляет и принимает регулярные международные рейсы», — сказал председатель правления ОАО.

Он также считает, что в настоящее время гражданская авиация страны «переживает период активного роста и модернизации».

«Очевидно стремление не только расширить маршрутную сеть, но и значительно улучшить качество авиационной инфраструктуры», — добавил Манасбек Самидинов, подчеркнув, что все эти работы финансировались за счет собственных средств ОАО «Аэропорты Кыргызстана».