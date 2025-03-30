24.kg поздравляет кыргызстанцев с Орозо айтом.

Этот день символизирует милосердие, духовное очищение и единение. Пусть все ваши молитвы и добрые намерения принесут мир, благополучие и радость в ваши дома.

Орозо айт – это время благодарности, сострадания и помощи ближним. Пусть ваш стол будет щедрым, а сердца – открытыми для добра. Пусть в ваших семьях царят любовь, уважение и согласие.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях! Пусть Аллах примет ваш пост и благие дела, а этот праздник принесет вам только радостные вести.

Орозо айт маарек болсун!