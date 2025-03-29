Легализация авто с иностранными номерами: размер тарифа за штрафстоянку снизили

По инициативе Государственной таможенной службы снижена стоимость услуг за хранение автомашин, задержанных во время рейдов. Об этом журналистам сообщил начальник управления таможенного контроля и оформления ГТС Марат Акжолтоев.

Он проинформировал, что распоряжением кабинета министров снижен тариф с 500 сомов до 100 сомов в сутки.

По словам Марата Акжолтоева, ранее президентом подписан указ о легализации транспортных средств с иностранными номерными знаками и было поручено провести эту процедуру в три этапа. В целом она займет полгода.

Ранее Государственное агентство по регистрации транспортных средств и водительского состава предлагало начать легализацию авто с иностранными номерами с 15 марта по 15 сентября.

Напомним, в январе Садыр Жапаров подписал указ о легализации машин с иностранными номерами. Кабинет министров проведет процедуру в три этапа:

первый предполагает легализацию авто, на которые есть все необходимые документы;

второй предусматривает регистрацию машин без документов, но соответствующих техническим требованиям;

третий разрешает владельцам авто без документов вывезти их за пределы страны или разобрать на запчасти.

С конца ноября 2024-го автомобили с армянскими и абхазскими номерами начали массово водворять на штрафстоянки. Водители Иссык-Кульской и Ошской областей обращались к руководству республики с просьбой решить проблему.