Территориальная реформа. Что будет дальше в Бишкеке и появятся ли новые районы?

Мэрия города Бишкека продолжает работу по реализации административно-территориальной реформы. Для этого распоряжением градоначальника № 49-р от 5 марта 2025 года создана специальная рабочая группа, сообщили 24.kg в муниципалитете.
Как отмечается, группа должна выработать предложения по повышению эффективности управления административными районами города и рассматривает вопросы:
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установления/определение границ административных районов;
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установления/определение границ муниципальных территориальных управлений, ликвидация возникших анклавов;
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установления/определение границ форм территориального общественного самоуправления;
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определение статуса и выбор наименований для присоединенных территорий в адресной системе города Бишкека. Рассмотрение определения/введения статуса «жилые массивы», микрорайоны и так далее;
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переименование улиц города Бишкека, имеющих одинаковые названия, возникших в рамках присоединения к городу новых территорий;
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повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, определения полномочий муниципальных администраций, МТУ, квартальных и домовых комитетов;
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оптимизация и реорганизация муниципальных предприятий, действующих на присоединенных территориях. Оценка их эффективности, возможные пути интеграции в общую структуру города.
В мэрии отметили, что включенные в состав города села утратили свой прежний статус и теперь это часть Бишкека. Для эффективного управления присоединенными территориями образованы 8 муниципальных территориальных управлений, утверждены их положения и штатная численность:
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Муниципальное территориальное управление «Аламудун».
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Муниципальное территориальное управление «Маевка».
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Муниципальное территориальное управление «Пригородное».
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Муниципальное территориальное управление «Нижняя-Аларча».
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Муниципальное территориальное управление «Лебединовка».
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Муниципальное территориальное управление «Кок-Жар».
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Муниципальное территориальное управление «Новопавловка».
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Муниципальное территориальное управление «Орок».
Возможно ли увеличение количества акимиатов в Бишкеке?
«В соответствии с Законом «О статусе столицы» от 12 декабря 2013 года № 218, административные районы органов местного самоуправления Бишкека образуются в количестве, не превышающем четырех с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей города, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории», — сообщили 24.kg в мэрии.