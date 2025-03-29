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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Что будет дальше в Бишкеке и появятся ли новые районы?

Мэрия города Бишкека продолжает работу по реализации административно-территориальной реформы. Для этого распоряжением градоначальника № 49-р от 5 марта 2025 года создана специальная рабочая группа, сообщили 24.kg в муниципалитете.

Как отмечается, группа должна выработать предложения по повышению эффективности управления административными районами города и рассматривает вопросы:

  • установления/определение границ административных районов;

  • установления/определение границ муниципальных территориальных управлений, ликвидация возникших анклавов;

  • установления/определение границ форм территориального общественного самоуправления;

  • определение статуса и выбор наименований для присоединенных территорий в адресной системе города Бишкека. Рассмотрение определения/введения статуса «жилые массивы», микрорайоны и так далее;

  • переименование улиц города Бишкека, имеющих одинаковые названия, возникших в рамках присоединения к городу новых территорий;

  • повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления, определения полномочий муниципальных администраций, МТУ, квартальных и домовых комитетов;

  • оптимизация и реорганизация муниципальных предприятий, действующих на присоединенных территориях. Оценка их эффективности, возможные пути интеграции в общую структуру города.

В мэрии отметили, что включенные в состав города села утратили свой прежний статус и теперь это часть Бишкека. Для эффективного управления присоединенными территориями образованы 8 муниципальных территориальных управлений, утверждены их положения и штатная численность:

  1. Муниципальное территориальное управление «Аламудун».

  2. Муниципальное территориальное управление «Маевка».

  3. Муниципальное территориальное управление «Пригородное».

  4. Муниципальное территориальное управление «Нижняя-Аларча».

  5. Муниципальное территориальное управление «Лебединовка».

  6. Муниципальное территориальное управление «Кок-Жар».

  7. Муниципальное территориальное управление «Новопавловка».

  8. Муниципальное территориальное управление «Орок».

Возможно ли увеличение количества акимиатов в Бишкеке?

«В соответствии с Законом «О статусе столицы» от 12 декабря 2013 года № 218, административные районы органов местного самоуправления Бишкека образуются в количестве, не превышающем четырех с учетом исторических, географических, градостроительных особенностей города, численности населения, социально-экономических характеристик, расположения транспортных коммуникаций, наличия инженерной инфраструктуры и других особенностей территории», — сообщили 24.kg в мэрии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324364/
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