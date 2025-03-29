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Общество

Последствия землетрясений. Минстрой просит кыргызстанцев сообщать о повреждениях

Министерство архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства просит граждан сообщить о любых повреждениях или дефектах зданий, которые могли появиться после землетрясений, произошедших в Кыргызстане 28 марта.

Напомним, вчера утром и днем зафиксировано два землетрясения магнитудой 5,5 и 4,9 на территории Казахстана. Подземные толчки ощущались и в Кыргызстане — в селе Копуро-Базар Таласской области на уровне 5 баллов, в Кара-Балте и Бишкеке — около 4 баллов.

По данным Минстроя, началась проверка состояния объектов строительства.

Кыргызстанцы могут обратиться по номеру 0313312831 и сообщить о повреждениях.

Ранее МЧС сообщило, что в Таласском районе из-за утреннего землетрясения пострадали 17 жилых домов.  
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324340/
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