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Общество

«За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе

Мэр Бишкека во время заявления относительно жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2» обманул всех. Об этом 24.kg сообщили местные жители, чьи заборы и строения собирается снести муниципалитет.

Напомним, в рамках реконструкции проспекта Чингиза Айтматова под снос попадают 66 участков. Под угрозой находятся заборы, строения и несколько домов. Местные жители уверяют, что у них есть все документы о частной собственности.

Накануне, 27 марта, на сессии Бишкекского горкенеша глава столицы Айбек Джунушалиев заявил, что еще в 1997-м жителей предупредили о возможном сносе их строений в угоду расширения дороги.

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«Да, в те годы предупреждены те, кто построил кафе вдоль дороги. Они и не против, но в то же время боятся, что вместе с кафе могут затронуть их законный участок. Предупреждение о сносе не касалось наших домов и заборов», — отметила одна из жительниц.

Кроме того, по ее словам, в те годы жилмассивы «Киргизия-1» и «Киргизия-2» были селом, где выдавали участки по 8 соток, а в других пригородных селах выдавали больше — до 12 соток. Из-за этого местные жители намерены подать в суд на градоначальника, который, по их мнению, вводит общественность и депутатов БГК в заблуждение.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324303/
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