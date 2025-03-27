Сносить должны за свой счет. Насколько законны действия мэрии в «Киргизия-1»

В Бишкеке расширение проспекта Чингиза Айтматова затронуло жителей жилмассивов «Киргизия-1» и «Киргизия-2». На их заборах муниципалитет оставил надписи в виде количества метров, насколько жители должны отступить вглубь, в угоду расширения трассы. В общем под снос попали заборы, хозпостройки, а у некоторых и дома. Всего реконструкция затрагивает 66 участков.

О сносе узнали месяц назад

По словам местной жительницы Халиды Бекиевой, все соседи последний месяц переживают за свое законное имущество, которое у них пытается отобрать мэрия.

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«20 марта нас вызвали на собрание в местную школу, где показали эскизный проект и официально сказали, что заберут 11-12 метров нашей частной территории. Конечно, мы возмущаемся и категорически против сноса. В свое время нам высадили аллею из туй — это и есть красная линия. Нам разрешили строить до нее, где мы и возвели заборы. У всех есть госакты, выданные Госрегистром, и все документы законные», — заверила женщина.

Кроме того, Халида Бекиева добавила, что, возможно, они могли бы пойти навстречу, если бы государство выплатило за снос их имущества компенсацию. Но, отметила женщина, во время встречи мэра с местным жителями им заявили: выплат не предусмотрено. Более того, муниципальные служащие заявили, что сносить все жители должны сами и за свой счет.

Люди в поисках справедливости обратились за помощью к президенту страны Садыру Жапарову и главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву, чтобы решить проблему в рамках закона.

Что говорят юристы?

Столичные власти заявили, что изъятие земельных участков производят для расширения проспекта Чингиза Айтматова. Это трактуется как изъятие для государственных и общественных нужд.

Журналист 24.kg обратился к нескольким юристам, специализирующимся на земельных вопросах. Все они уверяют: если у владельцев имущества есть официальные документы на дома и участки, то по действующему Земельному кодексу от 1999 года власти должны выплатить компенсацию. Иначе действия муниципалитета являются прямым нарушением законодательства страны.

4 пункт 3 части 66 статьи «Основания изъятия земельного участка» Земельного кодекса КР гласит: «Изъятие земельного участка для государственных и общественных нужд производится после выплаты стоимости права на земельный участок и возмещения убытков».

Далее, в 1 части 68 статьи «Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и общественных нужд» кодекса говорится:

«Изъятие (выкуп) земельного участка для государственных и общественных нужд может производиться на основании договора между уполномоченным органом и собственником земельного участка или землепользователем. В случае несогласия собственника земельного участка или землепользователя с изъятием (выкупом) или его условиями уполномоченный орган вправе обратиться в двухмесячный срок в суд с иском о возмездном изъятии (выкупе) земельного участка с момента получения отказа».

То есть, насколько известно, ни мэрия Бишкека, ни сами жители, чье имущество собираются снести, пока еще не обращались в судебные органы.

Что насчет сноса говорят в мэрии?

По поводу сноса заборов, пристроек и даже некоторых домов в жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» мэрия пока официальных комментариев не давала. Была встреча градоначальника с местными жителями, где у граждан появилось больше вопросов, чем ответов.

Фото 24.kg. Мэр на заседании Бишкекского городского кенеша

Сегодня, 27 марта, Айбек Джунушалиев во время заседания Бишкекского городского кенеша заявил, что владельцев участков и домов уведомляли о возможном сносе для расширения проспекта Айтматова еще в 1997 году и соответствующее постановление принято столичной мэрией тогда же.

«Заказчику принять к сведению — домостроения до улицы Абдрахманова-2, расположенные на участке расширения улицы, в перспективе — проспект Мира. Затраты, произведенные или организацией кафе, или магазина при реализации решений Генплана и свои строения, компенсации не подлежат. То есть в 97-м году каждый домовладелец или хозяин кафе, когда принимались решения и выдавались госакты, это 96-97 годы, были уведомлены и знали, что в будущем будет расширение дороги. Также им сказали, что компенсации не будут выдавать», — сказал мэр.

Кроме того, Айбек Джунушалиев задался вопросом, как эти земельные участки выдавали в частную собственность, поскольку у местных жителей они по 10 соток и более, тогда как в городской черте выдают не более 4-5 соток.

Мэр пояснил, что спорный дом мужчины, который в СМИ уверял, что его жилье полностью подлежит сносу, относится к муниципальной собственности.

«Рядом есть школа и его дом является ее котельной. Возникает вопрос — как эта котельная перешла в жилую площадь, как стало домовладеньем? Мы передадим все материалы в правоохранительные органы для разбирательств», — отметил градоначальник.

В итоге Айбек Джунушалиев заявил, что они никогда не исключали вопрос компенсаций для местных жителей. В первую очередь рассматривается вопрос законности выдачи земель, и на основе результатов проверок, если у них все законно, «мы будем рассматривать вопрос компенсации».

Мэрия дальше готова изучать документы местных жителей и сверять их с имеющимися в муниципалитете актами.

Постановление мэрии от 1997-го против Земельного кодекса от 1999-го

Таким образом, получается, что столичная мэрия опирается на постановление муниципалитета от 1997 года, которое приняли еще до Земельного кодекса Кыргызской Республики в 1999-м.

Тем более, если учитывать 3 пункт 1 части 49 статьи «Права собственника земельного участка и землепользователя», где говорится:

Собственник земельного участка имеет право пресекать любые попытки нарушения права на земельный участок, вторжения на земельный участок помимо его воли.

Кроме того, как выше заверяли юристы, местные жители могут отстоять свои права, опираясь именно на действующий Земельный кодекс.