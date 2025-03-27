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Власть

Мэр Бишкека пояснил, почему не будет компенсаций владельцам домов на Айтматова

На сессии Бишкекского городского кенеша 27 марта мэр Айбек Джунушалиев рассказал депутатам, почему для владельцев объектов, расположенных по проспекту Чингиза Айтматова, не предусмотрены компенсации.

По его словам, госакты на эти земельные участки им выдавались еще в 1997 году на основании приказа мэра Бишкека. Он зачитал отрывок приказа, в котором говорится о том, что при реализации решений Генплана, на эти земельные участки в последующем компенсации не положены.

«То есть в 1997 году, когда каждый домовладелец и хозяева этих кафе получали госакты, они были согласны с этим решением. Они уже тогда знали о том, что будет расширение дороги. То, что им не положены компенсации, не мое решение и не решение нынешнего руководства страны», — сказал Айбек Джунушалиев.

Напомним,  в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который утвердили в 1970-е годы.
Ссылка: https://24.kg/vlast/324117/
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