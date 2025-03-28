Религиозные и террористические организации, запрещенные в Кыргызстане. Список

В Кыргызстане 19 марта Аламединский районный суд запретил деятельность организации «Всемирная всесоюзная церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения». Об этом сегодня сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, эта организация откололась от официально зарегистрированных Адвентистов седьмого дня и действовала на территории страны без регистрации и разрешений.
Тем самым пополнился список запрещенных в КР организаций. По данным Генеральной прокуратуры, до этого в нем было 20 организаций.
Суды разных инстанций в разные годы запретили на территории республики деятельность организаций, посчитав их деструктивными, экстремистскими и террористическими:
Ее деятельность признана террористической решением Первомайского районного суда Бишкека 15 сентября 2006-го.
Постановление о признании о запрете деятельности организации принял Верховный суд 20 августа 2003 года.
Признана террористической решением Первомайского районного суда от 11 июня 2008-го.
Решение принял Верховный суд 20 августа 2003 года.
Деятельность признана экстремистской постановлением Верховного суда 20 августа 2003-го.
Первомайский районный суд 11 июня 2008 года признал ее террористической и запретил деятельность на территории КР.
Узбекистана»)
Верховный суд запретил ее деятельность 20 августа 2003-го.
Свердловский районный суд 22 февраля 2012 года запретил ее деятельность на территории КР.
Деятельность организации запрещена решением Первомайского районного суда 24 октября 2012-го.
Решением Первомайского районного суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР.
Первомайский районный суд 24 октября 2012-го запретил деятельность организации на территории КР.
Первомайский районный суд 24 октября 2012 года запретил ее деятельность на территории КР.
14 марта 2014-го Первомайский районный суд признал религиозное движение экстремистской организацией.
Решением Первомайского райсуда от 24 октября 2012 года признано террористическим и экстремистским.
13 февраля 2015-го Октябрьский районный суд признал организацию террористической и экстремистской.
Октябрьский районный суд 23 июня 2015 года признал ее террористической и экстремистской.
13 мая 2015-го решением Ошского городского суда организация признана террористической и экстремистской.
13 мая 2015 года решением Ошского городского суда она признана террористической и экстремистской.
Ошский городской суд 17 марта 2016-го запретил деятельность организации на территории КР.
Октябрьский районный суд 15 июня 2017 года запретил ее деятельность на территории КР.
Ранее список содержал еще две организации:
- «Движение «Талибан». Первомайский районный суд 15 сентября 2006-го признал его террористической организацией.
- «Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского». Октябрьский районный суд 14 марта 2014 года признал экстремистскими, агитационно-пропагандистскими материалы и пропагандистскую деятельность Тихомирова.
О том, что власти КР исключили движение «Талибан» из списка организаций, запрещенных на территории страны, стало известно в сентябре 2024-го. Сведений о том, когда из списка исключили организацию Тихомирова, нет.