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Общество

Религиозные и террористические организации, запрещенные в Кыргызстане. Список

В Кыргызстане 19 марта Аламединский районный суд запретил деятельность организации «Всемирная всесоюзная церковь верных и свободных адвентистов седьмого дня реформационного движения». Об этом сегодня сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, эта организация откололась от официально зарегистрированных Адвентистов седьмого дня и действовала на территории страны без регистрации и разрешений.

Тем самым пополнился список запрещенных в КР организаций. По данным Генеральной прокуратуры, до этого в нем было 20 организаций.

Суды разных инстанций в разные годы запретили на территории республики деятельность организаций, посчитав их деструктивными, экстремистскими и террористическими:

1
«Аль-Каида»

Ее деятельность признана террористической решением Первомайского районного суда Бишкека 15 сентября 2006-го.

2
«Исламское движение Восточного Туркестана»

Постановление о признании о запрете деятельности организации принял Верховный суд 20 августа 2003 года.

3
«Курдский народный конгресс» («Конгра-Гель»)

Признана террористической решением Первомайского районного суда от 11 июня 2008-го.

4
«Организация освобождения Восточного Туркестана»

Решение принял Верховный суд 20 августа 2003 года.

5
«Хизб ут-Тахрир-аль-Ислами»

Деятельность признана экстремистской постановлением Верховного суда 20 августа 2003-го.

6
«Группа джихада» («Союз Исламского джихада»)

Первомайский районный суд 11 июня 2008 года признал ее террористической и запретил деятельность на территории КР.

7
«Исламская партия Туркестана» («Исламское движение
Узбекистана»)

Верховный суд запретил ее деятельность 20 августа 2003-го.

8
«Церковь объединения» (церковь Муна)

Свердловский районный суд 22 февраля 2012 года запретил ее деятельность на территории КР.

9
«Жайшуль Махди»

Деятельность организации запрещена решением Первомайского районного суда 24 октября 2012-го.

10
«Джундь-аль Халифат»

Решением Первомайского районного суда от 24 октября 2012 года запрещена деятельность на территории КР.

11
«Ансаруллох» («Ансарул Аллах»)

Первомайский районный суд 24 октября 2012-го запретил деятельность организации на территории КР.

12
«Ат-Такфир Валь-Хиджра»

Первомайский районный суд 24 октября 2012 года запретил ее деятельность на территории КР.

13
«Акромия»

14 марта 2014-го Первомайский районный суд признал религиозное движение экстремистской организацией.

14
«Такфиристко-джахадистское движение салафитской направленности»

Решением Первомайского райсуда от 24 октября 2012 года признано террористическим и экстремистским.

15
«ИГИЛ» («Исламское государство»)

13 февраля 2015-го Октябрьский районный суд признал организацию террористической и экстремистской.

16
«Джабхат ан-Нусра»

Октябрьский районный суд 23 июня 2015 года признал ее террористической и экстремистской.

17
«Катибат аль-Имам аль-Бухари» (Батальон Имама Бухари)

13 мая 2015-го решением Ошского городского суда организация признана террористической и экстремистской.

18
«Жаннат Ошиклари» («Поклонники рая»)

13 мая 2015 года решением Ошского городского суда она признана террористической и экстремистской.

19
«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад»

Ошский городской суд 17 марта 2016-го запретил деятельность организации на территории КР.

20
«Йакын-Инкар»

Октябрьский районный суд 15 июня 2017 года запретил ее деятельность на территории КР.

Ранее список содержал еще две организации:

  • «Движение «Талибан». Первомайский районный суд 15 сентября 2006-го признал его террористической организацией. 
  • «Агитационно-пропагандистские материалы и пропагандистская деятельность Тихомирова А.А.-Саида Бурятского». Октябрьский районный суд 14 марта 2014 года признал экстремистскими, агитационно-пропагандистскими материалы и пропагандистскую деятельность Тихомирова.

О том, что власти КР исключили движение «Талибан» из списка организаций, запрещенных на территории страны, стало известно в сентябре 2024-го. Сведений о том, когда из списка исключили организацию Тихомирова, нет.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324302/
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