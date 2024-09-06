Теперь официально: «Талибан» исключен из списка запрещенных организаций в КР

Министерство иностранных дел Кыргызской Республики подтверждает, что после тщательного рассмотрения и всесторонней оценки компетентными государственными органами страны было принято решение исключить движение «Талибан» из списка запрещенных организаций на территории страны. Об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«Это решение направлено на укрепление региональной стабильности и поддержание диалога. Кыргызская Республика остается приверженной поддержанию усилий международного сообщества, направленных на обеспечение стабильной и мирной обстановки в Афганистане и в регионе в целом», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее МИД Афганистана опубликовало сообщение, в котором заявило о высокой оценке и приветствии решения Кыргызстана «исключить название «Талибан», ранее связанное с Исламским эмиратом Афганистан, из списка запрещенных групп». Власти Кыргызстана уведомили об этом спустя сутки.