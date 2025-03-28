17:40
USD 86.50
EUR 93.21
RUB 1.03
Общество

Водителей-нарушителей на знание ПДД будут проверять вместе ГУОБДД и «Унаа»

Глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков и директор Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») Улан Карыпбеков обсудили план реализации поручения президента о проверке знаний ПДД непосредственно при остановке водителей, нарушивших их. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Напомним, по поручению Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишают).

Читайте по теме
Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения

На рабочем совещании чиновников обсуждены главные цели инициативы главы государства, а это повышение уровня безопасности на дорогах, а также обеспечение справедливого и оперативного контроля за соблюдением ПДД.

Улан Карыпбеков выразил готовность ведомства к внедрению новой процедуры. Он заметил, что госагентство готово проводить аттестацию водителей по знаниям ПДД во всех территориальных подразделениях страны.

Женишбек Жоробеков отметил необходимость слаженной работы двух ведомств для успешной реализации данной инициативы. «Только совместными усилиями мы сможем обеспечить надежный контроль за соблюдением Правил дорожного движения и минимизировать количество нарушений на дорогах», — подчеркнул он.

В ближайшее время начнется подготовка необходимых нормативных актов и будут разработаны механизмы для эффективного проведения аттестации водителей. Отмечено, что это поспособствует значительному улучшению уровня безопасности на дорогах республики и повысит дисциплину водителей.

Система проверки знаний ПДД на месте остановки будет действовать как превентивная мера, позволяющая оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать правомерность действий водителей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324284/
просмотров: 459
Версия для печати
Материалы по теме
ГУОБДД предупреждает таксистов не поднимать цены на проезд в праздники
В Кыргызстане 70 процентов водителей не знают ПДД. Статистика ГУОБДД
Проверка водителей на знания ПДД. Комментарий ГУОБДД и независимые мнения
Изъятие водительских прав. Будет ли механизм прозрачным и справедливым?
В первую неделю поста Орозо пьяных водителей в Кыргызстане стало меньше
За выходные 136 пьяных водителей выявили в Бишкеке
Выезд на встречку — патрульные за два часа оштрафовали водителей на 180 тысяч
За выходные в Кыргызстане выявили 186 пьяных водителей: 84 из них — в Бишкеке
Минувшей ночью 37 пьяных водителей выявили в Бишкеке и Чуйской области
В январе автоинспекторы оштрафовали водителей Кыргызстана на 38,6 миллиона
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
С&nbsp;мая кыргызстанцы начнут больше платить за&nbsp;электроэнергию С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
Бизнес
Совершите добро в&nbsp;Рамазан&nbsp;&mdash; оплатите фитр-садака через MegaPay Совершите добро в Рамазан — оплатите фитр-садака через MegaPay
Как стать финансово грамотным и&nbsp;обучить этому своих детей? Как стать финансово грамотным и обучить этому своих детей?
Один простой способ проявлять заботу о&nbsp;близких каждый день Один простой способ проявлять заботу о близких каждый день
Отзывы о&nbsp;Newmar Group: инновации и&nbsp;забота о&nbsp;клиенте Отзывы о Newmar Group: инновации и забота о клиенте
28 марта, пятница
17:36
Кыргызстанец после совершения преступления скрывался в России 17 лет Кыргызстанец после совершения преступления скрывался в ...
17:35
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
17:29
Стоимость унции золотого слитка от Нацбанка КР достигла исторического максимума
17:25
«За ложь подадим в суд». Жители «Киргизия-1» отреагировали на слова мэра о сносе
17:21
В Кыргызстане у фермеров тоннами гниет картофель. Комментарий Минводсельпрома