Водителей-нарушителей на знание ПДД будут проверять вместе ГУОБДД и «Унаа»

Глава ГУОБДД Женишбек Жоробеков и директор Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава («Унаа») Улан Карыпбеков обсудили план реализации поручения президента о проверке знаний ПДД непосредственно при остановке водителей, нарушивших их. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

Напомним, по поручению Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил его пресс-секретарь Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымут и направят в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишают).

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На рабочем совещании чиновников обсуждены главные цели инициативы главы государства, а это повышение уровня безопасности на дорогах, а также обеспечение справедливого и оперативного контроля за соблюдением ПДД.

Улан Карыпбеков выразил готовность ведомства к внедрению новой процедуры. Он заметил, что госагентство готово проводить аттестацию водителей по знаниям ПДД во всех территориальных подразделениях страны.

Женишбек Жоробеков отметил необходимость слаженной работы двух ведомств для успешной реализации данной инициативы. «Только совместными усилиями мы сможем обеспечить надежный контроль за соблюдением Правил дорожного движения и минимизировать количество нарушений на дорогах», — подчеркнул он.

В ближайшее время начнется подготовка необходимых нормативных актов и будут разработаны механизмы для эффективного проведения аттестации водителей. Отмечено, что это поспособствует значительному улучшению уровня безопасности на дорогах республики и повысит дисциплину водителей.

Система проверки знаний ПДД на месте остановки будет действовать как превентивная мера, позволяющая оперативно реагировать на нарушения и обеспечивать правомерность действий водителей.