Лицензии на меддеятельность снова хотят сделать временными, а не бессрочными

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в действующие нормативные правовые акты, касающиеся вопросов лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Согласно государственному реестру, лицензию на осуществление медицинской деятельности имеют 2 тысячи 55 юридических и физических лиц по республике.

«При этом аналитические данные свидетельствуют о функционировании на территории страны более 2,8 тысячи медицинских клиник/кабинетов, осуществляющих меддеятельность незаконно, без какой-либо лицензии или разрешения и, соответственно, без соблюдения санитарно-гигиенических и других требований», — говорится в справке-обосновании.

Вносимые изменения, по данным Минздрава, улучшат охрану жизни, здоровья граждан и повысят ответственность лицензиата путем улучшения стандартов, требований к специалистам, фармацевтическим организациям и организациям здравоохранения, а также введения критериев приостановления действия лицензии и (или) разрешения в случаях нанесения вреда жизни, здоровью людей.

К примеру, предлагается сделать лицензии на частную медицинскую деятельность временными, действие которых ограничивается территорией (адресом) осуществления лицензируемым видом деятельности.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдается сроком на пять лет, но может быть выдана и на меньший срок по заявлению соискателя, уточняется в сравнительной таблице.

По действующему законодательству лицензия на частную медицинскую деятельность является бессрочной, неотчуждаемой и действует на всей территории Кыргызской Республики.

Напомним, до 2013 года лицензии выдавались на 3-5 лет в зависимости от вида деятельности, после чего клиники должны были проходить процедуры перелицензирования. «После получения документов частные клиники могут поменять оборудование, поставить дополнительные стоматологические и гинекологические кресла, менять врачей, а Минздрав не может регулировать их действия», — сетовали ранее в ведомстве.

Кроме того, вносятся изменения в лицензионные требования и условия при осуществлении лицензируемых видов частной медицинской деятельности. Среди прочего медицинский персонал должен иметь соответствующий стаж работы в государственных организациях здравоохранения не менее пяти лет, за исключением специальностей, перечень которых определяется государственным уполномоченным органом в сфере здравоохранения. Требование о стаже ранее, напомним, отменяли.