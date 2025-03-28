Лицензии на меддеятельность снова хотят сделать временными, а не бессрочными

Министерство здравоохранения предлагает внести изменения в действующие нормативные правовые акты, касающиеся вопросов лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности. Проект постановления вынесен на общественное обсуждение.
«При этом аналитические данные свидетельствуют о функционировании на территории страны более 2,8 тысячи медицинских клиник/кабинетов, осуществляющих меддеятельность незаконно, без какой-либо лицензии или разрешения и, соответственно, без соблюдения санитарно-гигиенических и других требований», — говорится в справке-обосновании.
Вносимые изменения, по данным Минздрава, улучшат охрану жизни, здоровья граждан и повысят ответственность лицензиата путем улучшения стандартов, требований к специалистам, фармацевтическим организациям и организациям здравоохранения, а также введения критериев приостановления действия лицензии и (или) разрешения в случаях нанесения вреда жизни, здоровью людей.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности выдается сроком на пять лет, но может быть выдана и на меньший срок по заявлению соискателя, уточняется в сравнительной таблице.
По действующему законодательству лицензия на частную медицинскую деятельность является бессрочной, неотчуждаемой и действует на всей территории Кыргызской Республики.
Напомним, до 2013 года лицензии выдавались на 3-5 лет в зависимости от вида деятельности, после чего клиники должны были проходить процедуры перелицензирования. «После получения документов частные клиники могут поменять оборудование, поставить дополнительные стоматологические и гинекологические кресла, менять врачей, а Минздрав не может регулировать их действия», — сетовали ранее в ведомстве.
Кроме того, вносятся изменения в лицензионные требования и условия при осуществлении лицензируемых видов частной медицинской деятельности. Среди прочего медицинский персонал должен иметь соответствующий стаж работы в государственных организациях здравоохранения не менее пяти лет, за исключением специальностей, перечень которых определяется государственным уполномоченным органом в сфере здравоохранения. Требование о стаже ранее, напомним, отменяли.