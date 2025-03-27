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Общество

Экс-глава кабмина Акылбек Жапаров выступил на Азиатском форуме в Китае

Бывший председатель кабинета министров Акылбек Жапаров появился на Боаоском азиатском форуме в Китае. Об этом сообщает CGTN.

Выступая на мероприятии, экс-глава кабмина подчеркнул важность торговли, открытости границ, стабильности поставок и справедливости для благосостояния народов Азиатского региона и всего мира. Он заметил, что именно эти принципы сейчас находятся под угрозой из-за «турбулентности» в мировой экономике.

Акылбек Жапаров отметил, что Боаоский азиатский форум приобретает особое значение, становясь площадкой, которая по масштабу и влиянию превосходит даже Давосский форум и европейские площадки. Он выразил надежду на лидирующую роль КНР в создании свободных экономических зон, в частности в Хайнане, для ответа на глобальные вызовы.

Бывший председатель кабинета министров подчеркнул необходимость тесного сотрудничества между азиатскими странами, призвав их помогать друг другу и задавать темпы для совместного процветания.

В контексте регионального партнерства Акылбек Жапаров рассказал о грандиозном проекте — строительстве железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан. Он назвал его «средним путем» и кратчайшим маршрутом из КНР в Европу.

Напомним, 16 декабря 2024 года Акылбек Жапаров покинул пост главы кабмина. С тех пор он не принимал участия в общественной и политической жизни республики.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324152/
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