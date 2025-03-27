Ozon разрешит самовывоз крупногабаритных товаров со склада в Бишкеке

Клиенты онлайн-ритейлера Ozon в Кыргызстане получили возможность самостоятельно забирать крупногабаритные заказы из сортировочного центра компании, расположенного в Бишкеке. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Теперь клиенты маркетплейса могут воспользоваться бесплатным самовывозом крупногабаритных товаров, таких как крупная мебель, бытовая техника, строительные и ремонтные материалы, и других.

Услуга доступна при выборе способа доставки «самовывоз» на этапе оформления заказа. В качестве пункта выдачи необходимо указать сортировочный центр Ozon в Бишкеке.

Согласно информации Ozon, товар считается крупногабаритным при выполнении хотя бы одного из следующих условий: длина одной из сторон превышает 200 сантиметров, вес товара более 35 килограммов или объем превышает 500 литров.