Статус жилых массивов в Бишкеке может быть изменен в новом Генплане

Вопрос о возможности изменения статуса жилых массивов и включении их в число микрорайонов Бишкека следует рассматривать при разработке нового Генерального плана города на период до 2050 года. Об этом говорится в материалах мэрии Бишкека, внесенных на рассмотрение городского кенеша.

По данным муниципалитета, сейчас разрабатывают новый Генплан столицы.

Уточняется, что, согласно Генплану, утвержденному постановлением правительства КР от 21 ноября 2006 года на период до 2025-го, большая часть жилых массивов относится к территориям кварталов с высокоплотной усадебной застройкой, еще часть — к микрорайонам, кварталам со смешанной многоэтажной застройкой и так далее.

Постановлением БГК от 30 мая 2023 года № 87 столичному муниципалитету поручали рассмотреть вопрос о полном отказе от статуса жилых массивов и включении их в число микрорайонов города к 2024 году.

Отметим, что мэрия ссылается на разные Генпланы. Например, в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который утвердили в 1970-е годы.