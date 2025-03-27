11:28
USD 86.46
EUR 93.37
RUB 1.03
Общество

Статус жилых массивов в Бишкеке может быть изменен в новом Генплане

Вопрос о возможности изменения статуса жилых массивов и включении их в число микрорайонов Бишкека следует рассматривать при разработке нового Генерального плана города на период до 2050 года. Об этом говорится в материалах мэрии Бишкека, внесенных на рассмотрение городского кенеша.

По данным муниципалитета, сейчас разрабатывают новый Генплан столицы.

Уточняется, что, согласно Генплану, утвержденному постановлением правительства КР от 21 ноября 2006 года на период до 2025-го, большая часть жилых массивов относится к территориям кварталов с высокоплотной усадебной застройкой, еще часть — к микрорайонам, кварталам со смешанной многоэтажной застройкой и так далее.

Постановлением БГК от 30 мая 2023 года № 87 столичному муниципалитету поручали рассмотреть вопрос о полном отказе от статуса жилых массивов и включении их в число микрорайонов города к 2024 году.

Отметим, что мэрия ссылается на разные Генпланы. Например, в столичных жилмассивах «Киргизия-1» и «Киргизия-2» планируется снос домов и заборов из-за расширения проспекта Чингиза Айтматова. По словам мэра Айбека Джунушалиева, муниципалитет взял за основу Генплан развития города, который  утвердили в 1970-е годы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/324063/
просмотров: 537
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке Mitsubishi упал с моста в реку, сбив при этом пешехода
В Бишкеке есть улицы, которые не ремонтировали по 20 лет
За три месяца в Кыргызстане в авариях погибли 110 человек
Капитан военкомата устроил драку с милиционерами в Бишкеке
В Бишкеке обсудили возможность строительства монорельсовых дорог
В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров
В Бишкеке заработала первая роторная парковка
В Бишкеке у студентки изъяли 110 свертков синтетических наркотиков
В Бишкеке возле «Джала» на зебре сбили девушку. Автонаезд попал на видео
В милиции рассказали подробности драки на Ошском рынке
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
С&nbsp;мая кыргызстанцы начнут больше платить за&nbsp;электроэнергию С мая кыргызстанцы начнут больше платить за электроэнергию
Бизнес
Гарантии Государственного банка развития&nbsp;КР Гарантии Государственного банка развития КР
Открывайте ИП&nbsp;онлайн с&nbsp;MBusiness&nbsp;&mdash; быстро, просто и&nbsp;без лишних шагов Открывайте ИП онлайн с MBusiness — быстро, просто и без лишних шагов
Новый сервис &laquo;Электронная запись в&nbsp;школу&raquo; теперь доступен в&nbsp;MegaPay Новый сервис «Электронная запись в школу» теперь доступен в MegaPay
Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon Изучаем успешные стратегии: как перенять опыт лучших продавцов Ozon
27 марта, четверг
11:27
Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: решение принято кабмином Данные о бронировании билетов будет проверять ГКНБ: реш...
11:08
Десять тысяч грантов для вузов Кыргызстана планируется выделить в 2025 году
11:01
Незаконно предоставленные пастбища возвращены государству
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 27 марта
10:57
Пресечена выдача незаконных разрешений на строительство вдоль улицы Каралаева