Новый сериал от Гая Ричи, дорама и комедии. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (24-30 марта) главной премьерой станет очередное творение режиссера Гая Ричи — криминальный сериал «Гангстерленд». В очередной бандитской саге собрался довольно звездный состав — Том Харди, Пирс Броснан, Хелен Миррен. Также есть новые сезоны старых сериалов, премьера фэнтезийной дорамы и комедии о кинопроизводстве.

1 «Гангстерленд», криминал, первый сезон (30 марта)

Главными действующими лицами истории являются элитные гангстеры. Они обеспечили себя и будущее поколение огромным финансовым состоянием и влиянием в преступном мире. Однако теперь материальному благополучию и репутации криминальных авторитетов угрожает опасность. Не желая терять связи с европейскими клиентами, Донованы твердо намерены разобраться с проблемами, которые возникли в их жизни.

2 «Киностудия», комедия, первый сезон (26 марта)

Пока киноиндустрия изо всех сил борется за выживание и актуальность, Мэтт и его основная команда постоянно конфликтующих руководителей сталкиваются с собственными комплексами, пытаясь справиться с самовлюбленными артистами и алчными корпоративными боссами. Их бесконечное стремление создать великие фильмы сопровождается нервным напряжением, которое прячется за фасадом строгих деловых костюмов. Каждая вечеринка, визит на съемочную площадку, кастинг, маркетинговое совещание и церемония награждения становятся для них шансом либо на ослепительный успех, либо на катастрофу, способную завершить карьеру. Для Мэтта, который живет и дышит кино, это работа всей его жизни. Вполне возможно, что она и погубит его.

3 «Ресторан Хо», фэнтези, первый сезон (24 марта)

Фото из интернета. Главный герой дорамы Хо Ген (Сюмин)

4 «Босх: Наследие», криминал, третий сезон (27 марта)

Это романтическая комедия о путешествиях во времени, основанная на популярном веб-романе. Хо Ген — самопровозглашенный гений и первый в Чосоне критик в области кулинарии. Его ложно обвиняют в измене, и он пытается сбежать из ссылки. Хо проваливается во временную дыру, перемещается на 400 лет в будущее и оказывается в современной Корее, где начинает управлять ресторанчиком.

Детективно-полицейский телесериал, продолжение популярной истории об опытном следователе Гарри Босхе. В отставке герой увлекается частными расследованиями и открывает собственное агентство. Когда он возвращается к делу своей жизни, к нему присоединяется его взрослая дочь, которая пошла по стопам отца и устроилась в полицию. Но во время очередного дела Гарри неожиданно сталкивается с человеком из прошлого — заклятым врагом Хани Чендлер.

5 «Выживание толстейших», комедия, второй сезон (27 марта)

Американская комедия о молодой, талантливой и энергичной девушке по имени Мэвис, которая мечтает стать дизайнером. У нее есть лишь одна проблема — лишний вес. Однажды героиня застает своего парня в объятиях другой женщины. Разумеется, любовница имеет модельные параметры. Мэвис не отчаивается и не отрекается от себя. Напротив, теперь она придерживается философии бодипозитива и решает создать линию одежды для толстушек, чтобы научить других женщин принимать и любить свое тело.

6 «Сигнал тревоги», драма, третий сезон (25 марта)

Действие происходит в Лос-Анджелесе. В этом большом городе часто пропадают люди. В центре событий оказывается Никки Паркер, которая поступает на службу в полицейское отделение по поиску исчезнувших людей. Она хочет оказать содействие всем, кто потерял своих родных, и дать им надежду. Помимо этого, Никки преследует и личную цель. Она ищет своего сына, пропавшего при довольно загадочных обстоятельствах. У главной героини получается превосходно выполнять свою работу, но только найдет ли она собственного ребенка?

7 «Уборщица», криминал, четвертый сезон (25 марта)

Американский криминально-драматический сериал — история об образованной женщине, которая окончила Кембриджский университет и стала первоклассным врачом. Она приехала в США, чтобы обеспечить лечение сыну, который тяжело болен. Героиня готова пойти на все, чтобы спасти ребенка. Вскоре она попадает в обстоятельства, которые заставляют ее скрываться. Хитрость и интеллект помогают отчаявшейся матери бороться с системой.

8 «Коннеры», комедия, седьмой сезон (26 марта)

Многосерийное комедийное шоу, повествующее о буднях американского семейства Коннеров. Сериал является ответвлением культового ситкома «Розанна», который закрыли после скандала вокруг исполнительницы главной роли Розанны Барр. В итоге актрису уволили, а остальной каст переехал в новый проект. Согласно сюжету «Коннеров», Розанна трагически погибла. Ее близкие пытаются пережить утрату и выйти на новый этап. Главные герои теперь Дарлин Коннер и двое ее детей, которые то и дело вовлекают своих родственников в самые неожиданные, но ужасно комичные ситуации.

9 «Избранные», историческая драма, седьмой сезон (27 марта)

Первый в истории многосезонный сериал о жизни Иисуса Христа и апостолов. Крупнейший в истории медиапроект, основанный на пожертвованиях, и первый сериал, вышедший одновременно во всем мире через собственное приложение. Его загрузили в 142 странах. Ведется перевод на 52 языка. «Избранные» привлекли для первого сезона более $10 миллионов от более чем 16 тысяч инвесторов.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (17-23 марта), можно посмотреть здесь.