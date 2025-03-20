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Общество

Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть кыргызский боевик о мести, сказку о Белоснежке и историю про парня, рожденного с редким генетическим заболеванием.

1
«Карачач» (боевик)

История девушки, которая мстит за убийство родителей.

2
«Белоснежка» (мюзикл)

Лайв-экшен-адаптация культовой сказки от студии Disney.

3
«Новокаин» (боевик)

Нейтан Кейн — скромный парень, рожденный с редким генетическим заболеванием, которое делает его невосприимчивым к физической боли. Когда девушка его мечты оказывается в заложниках у грабителей банка, Нейтану приходится обратить свой недуг в суперсилу.

4
«Последний охотник на демонов» (фантастика)

Древние врата открылись, и в наш мир хлынули полчища демонов во главе с неуязвимым титаном. Оказавшийся в эпицентре вторжения полицейский Джейк пытается найти способ закрыть портал, прежде чем армия тьмы поглотит землю.

5
«Ждун» (комедия)

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты пять световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходят любознательный мальчик Никита и вся его семья.

6
«Астрал. Спуск к дьяволу» (ужасы)

Эвелин неожиданно получает в наследство от сестры огромное поместье. Переехав туда с семьей, она обнаруживает в подвале странный алтарь. Когда сначала пропадает ее дочь, а потом сын, Эвелин выясняет, что у этого дома мрачная история — здесь было совершено немало убийств и самоубийств, а сестра перед смертью пыталась провести тут какой-то темный ритуал. Чтобы вернуть семью, Эвелин придется столкнуться с самыми зловещими тайнами поместья.

  • О премьерах в кинотеатрах Бишкека на прошлой неделе читайте по этой ссылке.
  • Какие премьеры и новые сезоны сериалов выходят на этой неделе, можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323372/
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