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Общество

Разработан законопроект о новом пособии для многодетных матерей

В рамках подписанного президентом Садыром Жапаровым указа о выплате пособий за рождение 4-го и последующих детей разработан соответствующий законопроект. Министерство труда, социального обеспечения и миграции опубликовало документ для общественного обсуждения.

Согласно документу, к существующему перечню пособий добавляется единовременная выплата «Бала Береке» для многодетных матерей, постоянно проживающих в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, родивших с 1 января 2026-го.

Отмечается, что размер, порядок назначения и выплаты единовременной выплаты «Бала Береке» утверждаются кабинетом министров. Также в законопроекте прописано, что выплата этого пособия производится при достижении ребенком одного года.

«Несмотря на существующие меры социальной поддержки, материальное обеспечение многодетных семей остается на недостаточном уровне, что ограничивает их доступ к необходимым ресурсам. Дополнительная единовременная выплата многодетным матерям, постоянно проживающим в условиях высокогорья и отдаленных труднодоступных зонах, имеющим четырех и более несовершеннолетних детей, поспособствует улучшению условий их жизни, что положительно отразится на физическом и эмоциональном здоровье детей и их семей», — подчеркивается в справке-обосновании.

Проект закона не содержит конкретных сумм, однако ранее в указе главы государства говорилось, что с 1 января 2026 года будет выплачиваться:

  • 100 тысяч сомов за 4-го ребенка;
  • 600 тысяч сомов за 5-го ребенка;
  • 800 тысяч сомов за 6-го ребенка;
  • 1 миллион сомов за 7-го ребенка;
  • 1 миллион 200 тысяч сомов за 8-го ребенка;
  • 1,5 миллиона сомов за 9-го ребенка;
  • 2 миллиона сомов за 10-го и более ребенка.

Указ президента о введении нового пособия подписан в конце 2024-го. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323854/
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