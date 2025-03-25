15:55
USD 86.69
EUR 94.00
RUB 1.03
Общество

Предлагается отменить археологические исследования перед началом строительства

Завтра, 26 марта, на рассмотрение специальной комиссии по вопросам дебюрократизации системы государственной службы во главе с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым представят пакет решений по борьбе с бюрократией.

В числе решений — отмена археологических заключений перед началом строительства.

По словам заместителя руководителя администрации президента — начальника управления по подготовке решений президента и кабмина Азамата Кадыралиева, в стране всего 14 археологов, и перед началом строительства они все равно не проводят раскопки.

«Они приезжают и делают визуальный осмотр. Еще они изучают, не было ли города на месте будущего строительства. Города мы можем обозначить сами, и не придется звать археологов. Их очень мало, и везти специалистов в регионы затратно», — сказал он.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323853/
просмотров: 566
Версия для печати
Материалы по теме
Между Боконбаева и Толстого под железной дорогой строят больше года путепровод
Сроки получения разрешительных документов в строительной отрасли сокращаются
Старый Бишкек может стать жертвой новостроя. Каких зданий может лишиться город
На месте ипподрома «Ак-Кула» начали строить городок на 60 тысяч человек
Управделами президента обещает отремонтировать и заново отстроить все соцобъекты
Президент Садыр Жапаров призвал не препятствовать строительству малых ГЭС
Новое здание госучреждения «Кызмат» начали строить в Бишкеке
На генпланы всех городов и поселков Кыргызстана запросили 2,4 миллиарда сомов
Более 6 миллионов сомов присвоено при строительстве школы в Джалал-Абаде
Конгресс-холл и министерства. Видео с дрона стройки в южной части Бишкека
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Нооруз. Как в&nbsp;Кыргызстане возрождали весенний праздник Нооруз. Как в Кыргызстане возрождали весенний праздник
Учитель из&nbsp;Кыргызстана купила более 50&nbsp;компаний в&nbsp;Украине: расследование Учитель из Кыргызстана купила более 50 компаний в Украине: расследование
Орозо-2025. В&nbsp;ДУМК утвердили размер фитр-садака на&nbsp;2025 год Орозо-2025. В ДУМК утвердили размер фитр-садака на 2025 год
Бизнес
Кыргызстан&nbsp;&mdash; Катар: отборочный матч на&nbsp;ЧМ-2026 уже сегодня! Кыргызстан — Катар: отборочный матч на ЧМ-2026 уже сегодня!
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; подвели итоги финального этапа акции MegaPay и «Элкарт» подвели итоги финального этапа акции
Госбанк развития&nbsp;КР открыл представительство в&nbsp;Оше Госбанк развития КР открыл представительство в Оше
MEGA провела экскурсию для школьников в&nbsp;свой офис на&nbsp;весенних каникулах MEGA провела экскурсию для школьников в свой офис на весенних каникулах
25 марта, вторник
15:28
Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые патенты Госдума предлагает выдавать трудовым мигрантам целевые...
15:05
Ситуация вокруг Украины. Первый комментарий на переговоры США и России
14:53
Задержаны активный член ОПГ по прозвищу Иисус и его сторонники
14:48
В Кыргызстане 70 процентов водителей не знают ПДД. Статистика ГУОБДД
14:27
Разработан законопроект о новом пособии для многодетных матерей