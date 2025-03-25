Предлагается отменить археологические исследования перед началом строительства

Завтра, 26 марта, на рассмотрение специальной комиссии по вопросам дебюрократизации системы государственной службы во главе с председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым представят пакет решений по борьбе с бюрократией.

В числе решений — отмена археологических заключений перед началом строительства.

По словам заместителя руководителя администрации президента — начальника управления по подготовке решений президента и кабмина Азамата Кадыралиева, в стране всего 14 археологов, и перед началом строительства они все равно не проводят раскопки.

«Они приезжают и делают визуальный осмотр. Еще они изучают, не было ли города на месте будущего строительства. Города мы можем обозначить сами, и не придется звать археологов. Их очень мало, и везти специалистов в регионы затратно», — сказал он.