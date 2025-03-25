В Кыргызстане наблюдается рост привлекательности пчеловодства

В Кыргызстане открывается все больше новых пасек в рамках программы «Социальный контракт». Об этом сообщили в Министерстве труда, социального обеспечения и миграции.

Отмечается, что в прошлом году участники программы по всей стране открыли 254 пасеки, большинство из них (150) — в Джалал-Абадской области. Лидерами области в сфере пчеловодства стали Аксыйский, Токтогульский и Базар-Коргонский районы.

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По данным ведомства, пчеловодство начали развивать и в Ошской области. Там было открыто 73 пасеки, из которых 27 расположены в Чон-Алайском районе.

В Минтруда отметили, что по сравнению с 2022-2023 годами, когда было открыто 138 пасек, рост привлекательности пчеловодства составил 45 процентов.

Программа «Социальный контракт» началась в 2022 году. В ней принимают участие малоимущие или малообеспеченные семьи, которые получают от государства 100 тысяч сомов на открытие собственного дела.