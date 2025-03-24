Нет воды и света. Некоторые школы и детсады в Бишкеке перейдут на онлайн

Некоторые образовательные учреждения в Бишкеке перейдут на онлайн-обучение 25 марта. Об этом сообщает столичный департамент образования.

По его данным, в связи с отключением электроэнергии и воды это коснется школ № 18, 19, 75, 78 и 86.

Кроме того, будут закрыты детские сады № 41, 29 и 93.

Департамент образования мэрии города Бишкека просит родительскую общественность с пониманием отнестись к сложившейся ситуации.

Ранее сообщалось, что большой район города останется без воды на 15 часов 25 марта.