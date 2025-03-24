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Общество

Внимание! Очередной большой район Бишкека останется без воды на 15 часов

Очередной большой район города останется без воды на 15 часов. Об этом сообщили в МП «Бишкекводоканал».

Уточняется, что часть столицы ждет приостановка подачи питьевой воды с 9.00 до 00.00. Временные неудобства связаны с плановыми ремонтными работами на водозаборе «Северный» и городских водопроводных сетях.

Отключить планируется улицы Куренкеева, Абдрахманова, Элебесова, Бельскую, Саадаева, бульвар Молодой Гвардии, проспект Жибек Жолу, БЧК, а также район вдоль реки Ала-Арчи. Без воды останутся и жилые массивы «Красный Строитель», «Ак-Тилек», «Колмо», «Алтын-Бешик» и «Салам-Алик».

Воды не будет в жилых домах, школах, детских садах, медицинских учреждениях и на объектах промышленности и соцобслуживания.

МП «Бишкекводоканал» приносит извинения за неудобства и просит жителей и организации заранее запастись водой.

Работы проводятся в рамках планового обслуживания сетей с целью обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения в будущем.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323584/
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