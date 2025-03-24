25 марта: где в Бишкеке отключат свет

В столице возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятии электрических сетей.
1Бишкек
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Логвиненко, Панфилова, Пролетарской, Куренкеева, Тоголока Молдо, Баялинова, переулка Урючного;
- 9.00-17.00 — отрезки улицы Осмонкула, проспекта Жибек Жолу, улиц Древесной, Тургенева, переулка Узгенского, улицы Абдыкадырова, микрорайон «Аламедин-1», 16, жилмассив «Тынчтык», отрезки улиц Термечикова, Островской, улица Фрунзе, 469, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Ак Марал, Репина), «Дордой-2» (улицы 1-12-я, Кожевенная, Алма-Атинская, Эмгекчил, северная объездная), «Келечек» (улицы Келечек-3 — Келечек-13, Жаштар, школа № 87), «Энесай» (улицы Энесай-14 — Энесай-20, Култегин, Орхон, Курманжан Датка), «Калыс-Ордо» (улицы Калыс-Ордо – 2 — Калыс-Ордо – 26, Калыс-Ордо – 104 — Калыс-Ордо – 109, Калыс-Ордо – 113 — Калыс-Ордо – 117, школа № 86, котельная, водозабор);
- 9.30-12.30 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Конорчок, Куйручук, Жени-Жок, Ахунбаева, Тон, Молдокулова);
- 9.30-17.00 — жилмассив «Балбан-Таймаш» (улицы Балбан-Таймаш – 12, Лумумбы), микрорайон «Достук», улицы Кайназаровой, Профсоюзная;
- 12.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Кыргызская, переулок Западный).