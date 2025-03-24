Изъятие водительских прав. Будет ли механизм прозрачным и справедливым?

Проверка знаний нарушивших Правила дорожного движения сразу на месте остановки будет иметь хороший результат, если смогут внедрить прозрачный и справедливый механизм. Об этом 24.kg сообщила директор ОО «Дорожная безопасность» Чинара Касмамбетова.

По ее словам, нарушителей среди водителей очень много, и проверка знаний поможет отсеять часть граждан, постоянно не соблюдающих ПДД.

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«Но если подход будет несправедливым, выборочным, и многие водители начнут договариваться на месте, как было лет десять назад, то хорошая инициатива сойдет на нет», — сказала Чинара Касмамбетова, добавив, что изъятие удостоверения очень болезненный вопрос для водителей.

«Возможно, человек знал ПДД, но по невнимательности нарушил, или не знал и нарушил — в любом случае он будет нервничать и стараться оправдаться, откупиться на месте. И здесь, конечно, большую роль сыграет ГУОБДД и те госорганы, которые будут задействованы в проверке», — отметила она.

Чинара Касмамбетова напомнила о принятой национальной стратегии безопасности дорожного движения, рассчитанной на 2023-2027 годы.

Документ в том числе предусматривает:

формирование рейтинга автошкол на основе анализа выпуска наибольшего количества неподготовленных водителей систематически и грубо нарушающих ПДД;

упрощение процедур и механизма отзыва лицензий автошкол;

совершенствование навыков водителей по оказанию первой помощи пострадавшим при ДТП другое.

Основной ожидаемый результат стратегии — снижение смертности и травматизма на дорогах на 30 процентов и уменьшение количества нарушений ПДД.

По данным ГУОБДД, 91 процент дорожно-транспортных происшествий в Кыргызстане случается по вине водителей, которые нарушают правила маневра, выезжают на встречную полосу движения и совершают другие нарушения ПДД.

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их прямо на месте остановки. Если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымается и направляется в учреждение «Унаа».

Пользователи соцсетей заметили, что в Кодексе КР о правонарушениях есть статьи, предусматривающие направление на пересдачу квалификационных экзаменов на знание Правил дорожного движения. Кыргызстанцы задаются вопросом, не приведет ли новая инициатива к росту коррупции на дорогах.