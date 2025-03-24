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Происшествия

«Разработаем механизмы». В ГУОБДД прокомментировали изъятие прав у водителей

Будет создана специальная рабочая группа, которая должна разработать рычаги и механизмы опроса автовладельцев на знание ПДД, изъятия водительских удостоверений и их обратной выдачи. Об этом 24.kg рассказал глава пресс-службы Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Байказы Айтикул уулу.

Напомним, по поручению президента Садыра Жапарова с 1 сентября 2025 года вводится процедура проверки знаний ПДД у водителей, нарушивших их, прямо на месте остановки. Как отметил пресс-секретарь главы государства Аскат Алагозов, если нарушитель не знает правил, его водительское удостоверение временно изымается и направляется в учреждение «Унаа» (удостоверения не лишается).

Байказы Айтикул уулу сказал, что поручение главы государства в ГУОБДД еще не спущено, но уже в планах создать специальную межведомственную рабочую группу.

«Эта группа должна разработать механизмы, по которым будут изымать водительское удостоверение, в течение какого времени нужно сдать экзамен и прочее. Кроме того, нужно будет разработать поправки в действующий Кодекс о правонарушениях КР и Правила дорожного движения», — отметил он.

Глава пресс-службы ГУОБДД добавил, что автоинспекторы уже проводили такую практику, когда останавливали водителей за нарушение ПДД, после чего опрашивали его на знание их. «Результаты этого опроса показали, что практически 70 процентов водителей не знают Правил дорожного движения. Более того, они не смогли ответить, где получали права и кто был их инструктором», — подчеркнул он.

Также Байказы Айтикул уулу отметил, что на сегодня 91 процент ДТП, происходящих в Кыргызстане, случается по вине водителей, которые нарушают правила маневра, выезжают на встречную полосу движения и совершают другие нарушения ПДД.

В ГУОБДД ожидают, когда им спустят поручение президента, чтобы начать работу специальной межведомственной комиссии.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/323717/
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