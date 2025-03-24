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Общество

Элитки без разрешительных документов: с жильцами встретился Нурдан Орунтаев

Министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Нурдан Орунтаев встретился в Бишкеке с горожанами, пострадавшими от деятельности строительных компаний. Об этом сообщили в ведомстве.

С чиновником пришли пообщаться жильцы проблемных домов, расположенных на улицам Киевской, 206 (фирма «Эксперт Строй»), Акиева, 111а («Модерн Строй»), Токомбаева, 4/1 («ТСТ Сервис Строй») и 45/2 («Пегас Ала-Тоо»).

Участники встречи обсудили проблемы незавершенных строительных объектов, для которых не оформлены разрешительные документы на строительство.

Нурдан Орунтаев пообещал, что вопрос будет решен в ближайшее время, а также будут предложены пути легализации этих долгостроев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323653/
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