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Общество

Онлайн-школа «Тунгуч» создана в Кыргызстане

На 2025-2028 годы в пилотном режиме создана онлайн-школа «Тунгуч». Об этом сообщает Министерство образования и науки.

По его данным, основная цель инициативы — обеспечить качественное образование для учащихся, которые не могут посещать обычные школы по причине географической удаленности, состояния здоровья или других обстоятельств, а также развивать новые подходы к обучению с применением цифровых технологий и использованием инновационных методик.

Онлайн-школа «Тунгуч» официально проходит государственную регистрацию. Финансирование осуществляется ежегодно в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете.

Для учителей и сотрудников школы предусмотрены дополнительные надбавки к заработной плате за организацию цифровых образовательных программ.

Отметим, что подготовлен также проект постановления кабмина, согласно которому дети школьного возраста, не имеющие физической возможности посещать общеобразовательные организации, смогут обучаться в формате семейного образования.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323510/
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